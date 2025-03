Anna Lewandowska przebywa aktualnie w Paryżu, gdzie trwa Tydzień Mody. Trenerka pojawiła się w stolicy Francji na zaproszenie marki Givenchy. Lewandowska została przyłapana przez fotoreporterów przed pokazem Victorii Beckham, na który wybrała się na zaproszenie projektantki. Na ten wyjątkowy wieczór wybrała przylegającą do ciała zieloną suknię odsłaniającą ramiona. O ocenę stylizacji poprosiliśmy modowego eksperta Michała Musiała.

Anna Lewandowska zachwyciła w Paryżu. Dostała zaproszenie od Victorii Beckham

Anna Lewandowska pochwaliła się w mediach społecznościowych zaproszeniem, które dostała na pokaz mody Victorii Beckham. Korespondencja skierowana do "Madame Anny Lewandowskiej" została osobiście podpisana przez brytyjską celebrytkę. Trenerka zdecydowała się wyeksponować umięśnione ramiona w długiej zielonej sukni z połyskującego materiału. Całość uzupełniła złotą biżuterią i beżową torebką. Kiedy żona Roberta Lewandowskiego przybyła na miejsce, od razu zwróciła uwagę fotoreporterów, którzy ją otoczyli.

Co o kreacji trenerki sądzi modowy ekspert? Michał Musiał docenił prostotę tej stylizacji. "Anna Lewandowska postawiła na zieloną, minimalistyczną sukienkę i trzeba przyznać, że wyglądała naprawdę dobrze. Świetnym rozwiązaniem okazało się zestawienie kreacji z klapkami w tym samym kolorze i torebką o futurystycznym kształcie. Kreację dopełniły doskonale wypisujące się w obecne trendy duże kolczyki" - ocenił ekspert.

Warto zwrócić uwagę także na fryzurę. Celebrytka zdecydowała się na gładkie upięcie z przedziałkiem pośrodku głowy - teraz tak właśnie się czeszemy - lekko, naturalnie i bez przysłowiowego efektu 'hełmu'

- podkreślił Michał Musiał w rozmowie z Plotkiem.

