8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, a do życzeń dołączył się także premier Donald Tusk. Polityk opublikował kilka słów od siebie za pośrednictwem mediów społecznościowych. W pierwszej kolejności podziękował kobietom ze swojego otoczenia i podkreślił, jak ważną rolę odgrywają w jego życiu. Wspomniał nie tylko o swojej żonie i córce, ale także m.in. o ukochanych wnuczkach. W dalszej części wypowiedzi zwrócił się do wszystkich pań.

Donald Tusk przekazał życzenia z okazji Dnia Kobiet. Premier wspomniał o kobietach w swojej rodzinie

Donald Tusk nie zapomniał o obchodach Dnia Kobiet i za pośrednictwem platformy X przekazał swoje życzenia. Premier podkreślił, że swojej żonie zawdzięcza wszystko. Dodał także kilka słów o innych ważnych kobietach w swojej rodzinie, a odkąd doczekał się narodzin wnuczek, ma ich całkiem sporo. Donald Tusk nie zapomniał także o wszystkich Polkach.

Mama i siostra wyprowadziły mnie na prostą, żonie zawdzięczam wszystko, córka to światło, synowa - wcielone dobro, teściowa, wiadomo, najlepsza, a wnuczki przesłoniły mi cały świat. Waszym świętem powinien być każdy dzień. Wszystkim paniom najniższe ukłony

- czytamy we wpisie. Donald Tusk ma aż pięcioro wnucząt. Trzech chłopców, synów Michała Tuska, oraz jego dwie ukochane wnuczki, córki Kasi Tusk. Premier co jakiś czas pokazuje w mediach społecznościowych, jak spędza wolny czas ze swoimi wnuczkami. W jednym z wywiadów podkreślił, jak ważna jest dla niego rola dziadka. "Jestem wyjątkowo szczęśliwym dziadkiem. Raz, że bardzo na to czekałem, dwa, to jest zupełnie fenomenalne przeżycie. Nie spodziewałem się, że można od razu pokochać, tak bezwarunkowo, jak własne dziecko, takie małe ciałko, istotę, która jeszcze nie mówi i ledwo poznaje" - wyznał jakiś czas temu w rozmowie z magazynem "Gala".

Kancelaria Prezydenta opublikowała życzenia dla kobiet. "Radości, satysfakcji i poczucia samorealizacji"

Życzenia z okazji Dnia Kobiet pojawiły się także na koncie Kancelarii Prezydenta na platformie X. Jak na razie sam Andrzej Duda za pośrednictwem swojego konta nie opublikował żadnych życzeń. "Z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia. Życzymy, aby we wszystkich podejmowanych działaniach rodzinnych, zawodowych, społecznych zawsze znajdowały panie radość, satysfakcję i poczucie samorealizacji. Dobrego zdrowia, pomyślności, uśmiechu i pogody ducha!" - czytamy we wpisie.