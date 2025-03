2 marca media obiegła niezwykle smutna informacja. Nie żyje uczestniczka pierwszego sezonu programu "MasterChef Nastolatki". Aleksandra S. z Olsztynka była poszukiwana od 28 lutego. Jak przekazywał "Fakt", jej ciało odnaleziono na terenie posesji, którą zamieszkiwała. - Ciało zabezpieczono. Przeprowadzono oględziny. Dzisiaj (3 marca - przyp.red.) będzie przeprowadzona sekcja zwłok. Wstępnie wykonane czynności nie wskazują na udział w zdarzeniu osób trzecich. (...) Ale szczegółów zdarzenia, z uwagi na jego charakter, na razie przekazywać nie będziemy - mówił tabloidowi Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Pogrzeb 17-latki odbył się 6 marca.

Tłumy na pogrzebie Aleksandry S. z programu "MasterChef Nastolatki". Bliscy pożegnali zmarłą

Informacja o śmierci Aleksandry S. wstrząsnęła całą Polską. 6 marca 2025 roku w Kościele Rzymskokatolickim pw. Jana Chrzciciela w Orzechowie odbyły się uroczystości pogrzebowe 17-latki z Olsztynka. Na pogrzebie pojawił się tłum żałobników. Msza została odprawiona o godz. 12. Aleksandrę pożegnali bliscy i przyjaciele. Na uroczystości pojawiły się osoby z produkcji "MasterChef Nastolatki". "Życie jest krótkim snem" - brzmiał cytat z wypowiedzi księdza, który pojawił na facebookowym profilu olsztyn.com.pl, na którym znalazło się więcej informacji na temat pogrzebu. Jak podaje portal styl.fm, rodzina przekazała, aby nie składać osobistych kondolencji.

"MasterChef Nastolatki". Michel Moran i Dorota Szelągowska zabrali głos. Przykre słowa

Michel Moran i Dorota Szelągowska poznali Aleksandrę w programie kulinarnym. Jurorzy programu "MasterChef Nastolatki" opublikowali w sieci wzruszające wpisy. "Do zobaczenia, Sopelku - szefowo Minionków. Nie mieszczę w sobie tego, co się stało. Tulę do serca całą rodzinę" - napisała Dorota Szelągowska. Michel Moran wrzucił wymowne słowa na InstaStories. "Pisać, że jest mi bardzo smutno, niczego nie zmieni. Wolę powiedzieć, że gdziekolwiek jesteś, wszyscy będą uwielbiali twój śmiech i radość. Ja nigdy nie zapomnę" - podkreślił.