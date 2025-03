5 marca portal Wirtualna Polska poinformował, że w sprawie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem nielegalnych loterii internetowych zatrzymano dziesięć osób. Byli to m.in. influencerzy: Lexy C., Michał B. oraz Wojciech G. Wszyscy trafili do wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie. "Potwierdzam zatrzymanie dziesięciu osób, w tym Michała B., wszyscy oni zostaną przewiezieni do Szczecina ok. godz. 17-18. Najprawdopodobniej przez kolejne godziny będą wykonywane czynności, które zakończą się jutro" - przekazała 5 marca Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej portalowi Pudelek. Teraz Centralne Biuro Śledcze Policji pokazało nagranie wykonane w dniu zatrzymań.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowe nagrania influencerów. Policja pokazała kadry z zatrzymań

Tak wyglądały zatrzymania influencerów. "Zabezpieczono mienie"

Na nagraniu upublicznionym przez Centralne Biuro Śledcze Policji na platformie YouTube widać, że uzbrojeni funkcjonariusze wchodzili do domów influencerów oraz zakuwali ich w kajdanki. Na kadrach pokazano także zdjęcia pieniędzy oraz luksusowych przedmiotów, w tym m.in. aut oraz zegarków, które zostały zabezpieczone. W opisie nagrania wspomniano o szczegółach działań funkcjonariuszy. "Dziesięć osób zatrzymanych i przejęte mienie znacznej wartości, to efekt działań CBŚP i KAS przy wsparciu GIIF, pod nadzorem zachodniopomorskiego pionu PZ Prokuratury Krajowej. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT oraz organizowaniem nielegalnych gier hazardowych w postaci loterii internetowych. Zabezpieczono mienie o wartości prawie pięciu i pół mln zł, a także zablokowano konta bankowe" - czytamy.

galOtwórz galerię

Lexy C. wydała oświadczenie. "Jestem już w domu"

6 marca Lexy C., która została zatrzymana, przerwała milczenie. Wydała oświadczenie, które zostało opublikowano na koncie jej siostry Christiny. "Hej. Z tej strony Lexy. Jestem już w domu. Wróciłam wczoraj od razu po przesłuchaniu, chyba jako jedyna. Dzięki za wszystkie wiadomości. U mnie w porządku. Pogadamy sobie szczegółowo innym razem" - czytaliśmy. Influencerka wyjawiła także, co stało się z jej kontami w mediach społecznościowych. "Na razie ja sama muszę poukładać sobie w głowie, co się wczoraj właśnie wydarzyło. PS. Straciłam tymczasowo dostęp do wszystkich kont w mediach społecznościowych, więc kontakt z wami będzie utrudniony na jakiś czas. Możecie obserwować moje tymczasowe konto, żeby być ze mną na bieżąco" - skwitowała.

Artykuł jest aktualizowany.