Nowi prowadzący w 'halo tu polsat'. Takiego duetu nikt się nie spodziewał

30 sierpnia 2024 roku na antenie Polsatu zadebiutował nowy format śniadaniowy "halo tu polsat". W premierowym odcinku w roli prowadzących mogliśmy oglądać Macieja Rocka i Agnieszkę Hyży. Prezenter przyznał, że przed dyżurami o 8:00 nastawia sobie aż trzy budziki, aby nie zaspać. Podobne dylematy dotyczące porannego wstawania miała... nowa para prowadzących, która pojawiła się w śniadaniówce Polsatu. Kim są nowi tajemniczy prezenterzy?

"Halo tu polsat". Nowa para prowadzących w programie? Stacja stawia na kabaret

Oprócz Macieja Rocka i Agnieszki Hyży program "halo tu polsat" prowadzą jeszcze dwa duety: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski oraz Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. 7 marca w programie pojawił się kolejny duet, który zapowiedziano jako nowych prowadzących stacji. Na kanapie w studiu zasiadła Olga Łasak, aktorka i artystka kabaretowa związana m.in. z kabaretem Czesauf oraz Piotr "Guma" Gumulec lider i współzałożyciel wrocławskiego Kabaretu Chyba. W rozmowie z prowadzącymi goście opowiedzieli o wrażeniach z debiutu w roli gospodarzy. "Był stresik. Wiadomo, że trzeba o wielu rzeczach pamiętać, ale ja czuję taką pozytywną energię (...) jest coś pozytywnego mimo tego stresu" - przyznała Łasak. Podobne wrażenia odniósł Piotr Gumulec.

Umówmy się, dla artysty to jest jednak środek nocy. My pracujemy do późnych godzin nocnych i piąta, czy szósta to jest środek nocy. Moje dzieci są pewnie zdziwione, że mnie widzą o ósmej rano z otwartymi oczami, bo ja jestem nocny marek i jeszcze pracuje pół nocy, także mogą być zaskoczone. Naprawdę, tu jest tak miło i sympatycznie

- podkreślił. Czy nowy duet dołączy teraz do teamu "halo tu polsat"? Jak się okazuje, był to tylko skecz specjalnie zaplanowanym przed powrotem do Polsatu "Kabaretu na żywo. Chyba Czesuaf".

Na antenę Polsatu wraca program uwielbiany przez widzów

Wraz z wiosenną ramówką stacji Polsat 8 marca wraca na antenę uwielbiany przez widzów program "Kabaret na Żywo. Chyba Czesuaf". Tym razem w odświeżonej formie. Premierowy odcinek już 8 marca o 19:55 na antenie Polsatu. W najbliższym odcinku pojawią się także specjalni goście, tym razem Krzysztof Ibisz i Rafał Maserak. Czego możemy spodziewać się w programie? "Z ogromną radością w imieniu swoim oraz 'Kabaretu Czesuaf' i 'Kabaretu Chyba' zapraszam państwa na nowy sezon 'Kabaretu na żywo. Chyba Czesuaf'. Czekają na Państwa premierowe skecze, wyjątkowi goście i zupełnie coś nowego. Będzie dużo śmiechu, dobrej energii i niespodzianek! Mam nadzieję, że poprawimy Wam humor i dostarczymy solidnej porcji rozrywki!" - zapowiedziała Olga Łasak za pośrednictwem portalu tvpolsat.info.