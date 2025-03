Michael Sheen to ceniony walijski aktor, którego możecie znać z m.in. takich produkcji jak "Dobry omen", "Syn marnotrawny" i "Pasażerowie". Gwiazdor jest również filantropem. W 2021 roku ogłosił, że wszystkie zarobione na grze aktorskiej pieniądze przekaże na cele charytatywne. "W gruncie rzeczy przekształciłem się w społeczne przedsiębiorstwo, w aktora nie dla zysku" - tłumaczył w rozmowie z magazynem "The Big Issue". To jednak nie wszystko. W 2024 roku założył nietypową firmę, która pomaga zadłużonym osobom.

Michael Sheen utworzył teatr narodowy. Później wziął na siebie długi 900 osób

W 2024 roku aktor samodzielnie sfinansował nowy teatr narodowy, aby wypełnić lukę pozostawioną przez jego wcześniejsze zamknięcie. Powodem było obcięcie funduszy. - Zdałem sobie sprawę, że jeśli nie znajdziemy sposobu, aby na nowo wyobrazić sobie drogę naprzód, może minąć dużo czasu, zanim będziemy mieli okazję ponownie mieć teatr narodowy w Walii. Chcę, aby było to coś, co reprezentuje bogatą kulturę, którą mamy i zawsze mieliśmy w tym kraju - mówił w rozmowie z BBC. Sporo emocji wzbudza również najnowszy projekt aktora. Sheen założył firmę, która skupuje długi. Zainspirowała go do tego historia pewnej kobiety, którą spotkał w jednej z kawiarni. Opowiedziała mu o hutnikach, którzy stracili źródło dochodu przez zamknięcie wszystkich placówek. To wtedy Sheen zdecydował się ruszyć z wyżej wspomnianym projektem. Wyłożył z własnej kieszeni 100 tys. złotych i do dziś przy pomocy firmy kupił i umorzył długi 900 osób o wartości jednego miliona funtów.

Michael Sheen ma dość tego, jak działają banki. To dlatego chciał pomóc ludziom

W programie "The One Show" aktor zwrócił uwagę na funkcjonowanie niektórych banków, które często czerpią zyski od tych najbardziej bezbronnych i narażonych na oszustwa ludzi. - Ludzie zaczęli korzystać z kart kredytowych, debetów w rachunku bieżącym, aby płacić za podstawowe potrzeby, a nie za luksusy, więc dług, który mogłem kupić, obejmował zadłużenie na karcie kredytowej, debety na rachunku bieżącym, finansowanie samochodu, tego rodzaju rzeczy. Potrzebujesz pomocy, aby przetrwać te czasy. Ludzie wpadają w spiralę długów. Gdy znajdziesz się pod wodą, bardzo trudno jest się z niej wydostać. Właśnie dlatego chciałem to zrobić - zwrócić uwagę na fakt, że tak się dzieje i że istnieje sposób, aby to zmienić, że istnieją alternatywy i musimy naciskać, aby spróbować coś zmienić dla ludzi - mówił. 10 marca wyemitowany zostanie film dokumentalny "Michael Sheen's Secret Million Pound Giveaway", który opowie o działalności aktora.