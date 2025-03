Tomasz Jakubiak we wrześniu 2024 roku zdecydował się podzielić informacją o zdrowotnych zmaganiach i ujawnił, że choruje na rzadki nowotwór jelita i dwunastnicy. Juror w programie "MasterChef" dzięki zorganizowanej zbiórce w grudniu mógł wyjechać na kosztowne leczenie do Izraela, z którego powrócił w połowie stycznia. Niedawno podzielił się z obserwatorami dobrymi nowinami. "Słuchajcie, jest naprawdę do przodu, bo markery nowotworowe mi całkiem spadły. Zaczyna się coś dziać w moim brzuchu pozytywnego, co odczuwam" - wyznał. Tym razem zamieścił refleksyjny wpis, który opatrzył uroczym kadrem z synem.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska o braku Tomasza Jakubiaka w "MasterChef Nastolatki". Stacja bardzo się postarała

Tomasz Jakubiak pisze o trudach choroby. "Jedno wielkie budowanie i burzenie"

Tomasz Jakubiak opublikował na Instagramie nowy kadr, na którym widać kucharza bawiącego się z synem. W opisie nawiązał nie tylko do zmagań z chorobą, które porównał do budowania konstrukcji z klocków. "Co drugi dzień, bez większego planu, po prostu budujemy, co nam przyjdzie do głowy. Trochę statek, trochę zamek, potem jakiś pojazd, który nie wiadomo, czym właściwie jest. I w którymś momencie patrzę, jak mu się ten kawałek budowli rozsypuje w rękach. Westchnął, ale zamiast się wkurzyć, po prostu zaczął składać od nowa. I wtedy mnie uderzyło – my przecież dokładnie tak żyjemy" - zaczął.

Moja choroba to jedno wielkie budowanie i burzenie. Raz jest dobrze, klocki się trzymają, wszystko ma kształt i sens. A potem nagle – bach – i rozsypuje się wszystko, a my znów zaczynamy od początku. Nowe schematy, nowe plany, nowe nadzieje

- dodał kucharz.

Takie wartości Tomasz Jakubiak chce przekazać swojemu dziecku

Juror "Masterchefa" w dalszej części publikacji ujawnił, jakie wartości chce przekazać synowi. Nie jest tajemnicą, że czterolatek wie o jego zmaganiach z chorobą i przez rodziców jest edukowany w tym temacie. "I tak sobie siedzę z nim przy tym stole, składamy te klocki, i myślę: cholera, jakie to LEGO jest mądre. Nie chodzi o to, żeby się nigdy nie rozsypało. Chodzi o to, żeby zawsze mieć siłę budować od nowa. Razem. I ciągle staram się pamiętać, że to, co w młodym wieku damy swoim dzieciom, one zapamiętają do końca życia. Chociaż nam często wydaje zupełnie inaczej" - napisał. Post Jakubiaka spotkał się z ciepłą reakcją fanów. "Jesteś super tatą", "Ale pięknie napisane. Jest pan moją motywacją", "Bardzo mądre słowa" - czytamy w sekcji komentarzy.