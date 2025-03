Dziennikarka TVN przeszła poważną operację. Ból jest straszny. 'Mąż myje mi zęby, włosy...'

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz od lat jest związana z TVN-em. Najpierw pracowała w TVN24 BiS, gdzie tworzyła materiały o show-biznesie. Z czasem widzowie zaczęli ją kojarzyć z anteny TTV, gdzie prowadziła program z Janem Pirowskim. W 2019 roku została dziennikarką "Dzień dobry TVN". O Rogowskiej-Lichnerowicz zrobiło się niedawno głośno, ponieważ przeżyła poważny wypadek, a w efekcie musiała trafić na stół operacyjny. Dziennikarka wróciła jednak już do domu i zdradza, jak się czuje. Okazuje się, że niemal cały czas potrzebuje opieki.

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz ma trudności z poruszaniem się. Pisze o ogromnym bólu

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz podczas wyjazdu do Włoch, trafiła do jednego z tamtejszych szpitali. Wszystko przez wypadek na stoku - snowbordzista, który patrzył się w telefon, z impetem wjechał w dziennikarkę. Potrzebna była pilna operacja złamanej ręki. Dziennikarka śniadaniówki wróciła już do domu i czeka ją rehabilitacja. Jak sama przyznała, jest w ciężkim stanie, bo ból jest bardzo silny. "Dziś mija czwarta doba od operacji i czwarta najgorsza w moim życiu pod względem bólu, który w skali od 1 do 10 oceniam na 15. Finalnie zamiast trzech blach mam dziewięć śrub i codziennie faszeruję się lekami przeciwbólowymi, żeby jakoś wytrzymać" - napisała.

Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz potrzebuje opieki bliskich. Padły wzruszające słowa

Na tym nie koniec, bo dziennikarka ma problemy z poruszaniem się. Samodzielnie nie jest też w stanie wykonać takich codziennych i podstawowych czynności jak mycie zębów. "Leżenie to jedyna komfortowa pozycja, a każdy krok to milion spalonych kalorii. Ale ten post nie o użalaniu się, a docenianiu, bo ta sytuacja po raz kolejny pokazała mi, że mam najwspanialszą rodzinę i przyjaciół" - czytamy.

Mąż codziennie myje mi zęby, włosy, gotuje, karmi (a uwierzcie ostatnie 14 lat nie miał do tego talentu)

- pisała Rogowska-Lichnerowicz. Prezenterka mimo trudności i bólu i nie traci optymizmu. Dostrzega, jak cała rodzina zmobilizowała się, by jej pomóc. "Rodzice i przyjaciółki również są niezastąpione, pomagają z dziećmi i samopoczuciem psychicznym. Przegrałam ze snowboardzistą, ale wygrałam życie z najbliższymi" - podsumowała.

Pod wpisem dziennikarki szybko pojawiło się wiele komentarzy. Rogowską-Lichnerowicz wspierali nie tylko internauci, ale też koledzy z branży. "Zdrowia Oleńko" - pisała Paulina Krupińska, a z kolei Edyta Zając zostawiła koleżance emotikony przedstawiające czerwone serca. Redakcja Plotka również życzy szybkiego powrotu do zdrowia.