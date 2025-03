Sanah jest jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Bilety na jej koncerty rozchodzą się niczym świeże bułeczki. Ponadto piosenkarka podejmuje współprace ze znanymi i utalentowanymi muzykami, jak Artur Rojek, Krzysztof Zalewski, Michał Bajor czy Sobel. Jej płyta "sanah śpiewa poezyje" - w której wykorzystuje wiersze znanych poetów takich, jak: Rainer Maria Rilke, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Julian Tuwim, Krzysztof Kamil Baczyński, Wisława Szymborska - wywołuje medialne dyskusje. Krążek ma zarówno przeciwników, jak i zwolenników. Do tej drugiej grupy należy posłanka Urszula Pasławska z PSL, która dąży do tego, by uhonorować sanah.

Sanah lepsza niż lekcje języka polskiego w szkołach. Tak twierdzi posłanka

Sanah, a właściwie Zuzanna Irena Grabowska, bo tak naprawdę nazywa się 27-letnia wokalistka, stała się przedmiotem politycznej dyskusji. Tę rozpoczęła Urszula Pasławska z PSL, która wniosła interpelację do ministry kultury Hanny Wróblewskiej w sprawie uhonorowania sanah odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej" w dowód "uznania jej wyjątkowego wkładu w popularyzowanie polskiej poezji wśród młodego pokolenia".

Polityczka wysnuła śmiałą tezę, że sanah swoją płytą, na której pojawiają się teksty wierszy m.in. polskich wieszczy, "dla popularyzacji literatury zrobiła dużo więcej niż tradycyjne lekcje języka polskiego". Posłanka twierdzi, że to dzięki wokalistce młodzież ma szanse zacząć interesować się dziełami literackimi.

Artystka podjęła się ambitnego zadania, wykonując w nowoczesnych aranżacjach utwory, których teksty stanowią wiersze wybitnych polskich poetów, takich jak Adam Asnyk, Julian Tuwim, Wisława Szymborska czy Juliusz Słowacki.

"(…) Sanah nadaje klasycznym tekstom nowy kontekst, czyniąc je bardziej przystępnymi i atrakcyjnymi dla współczesnych odbiorców. W ten sposób przywraca polskiej poezji należne jej miejsce, trafiając z przekazem do młodych Polaków" - napisała w oficjalnym piśmie zaadresowanym do ministerki kultury i dziedzictwa narodowego.

Na tym nie koniec pochwał dla młodej wokalistki. "Innowacyjne i odważne podejście do poezji wyróżnia sanah na scenie muzycznej i przyczynia się do promowania polskiego dziedzictwa kulturowego. Zwracam się zatem o przyznanie jej odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej, na co w pełni zasługuje" - czytamy.

Posłanka Urszula Pasławska ma dwa pytania dotyczące sanah

W liście Pasławska zadała Hannie Wróblewskiej dwa nurtujące ją pytania, które bezpośrednio dotyczną sanah. Posłanka była ciekawa, czy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje uhonorować sanah odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Zastanawiała się także, jakie działania podejmuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w celu wspierania skutecznych i nowatorskich działań artystów, którzy promują literaturę, w szczególności poezję polskich twórców, wśród młodych ludzi?