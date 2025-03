Nie żyje czteroletnia piosenkarka. W jej domu doszło do tragedii

Media przekazały wiadomość o śmierci Ashny Lweri, czteroletniej piosenkarki z Ugandy. Dziewczynka 15 marca obchodziłaby piąte urodziny. Niestety, w jej domu doszło do tragedii. Budynek spłonął, kiedy Ashna spała w swoim pokoju. Afrykańskie środowisko muzyczne pogrążyło się w żałobie.

Nie żyje dziecięca gwiazda. Czterolatka spłonęła w pożarze

Ashna Lweri była bardzo popularną w Ugandzie dziecięcą piosenkarką. Choć dziewczynka przyszła na świat w Kongo, jej rodzice, uciekając przed wojną i konfliktami targającymi krajem, przenieśli się do Kampali. Do pożaru, w wyniku którego zginęła Ashna Lweri doszło prawdopodobnie w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, jednak na oficjalne potwierdzenie należy poczekać do zakończenia śledztwa. Wiadomość o śmierci czterolatki przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych jej menedżer.

Z głębokim smutkiem informujemy o śmierci młodej i utalentowanej kongijskiej piosenkarki, Ashny Lweri. (...) Niestety, Ashna Lweri nie przeżyła pożaru

- przekazał. Jak dowiadujemy się z komunikatu, dziewczynka zmarła 27 lutego w szpitalu Sambia w Kampali w Ugandzie. Mężczyzna ujawnił także, że matka dziewczynki podczas próby ratowania córki doznała poważnych obrażeń. - Jej matka, która próbowała ją uratować, została poważnie poparzona i obecnie otrzymuje pomoc medyczną - dodał.

Świat muzyki pogrążony w żałobie

Pod wpisem z tragiczną wiadomością, a także pozostałymi opublikowanymi na profilach społecznościowych dziewczynki, pojawiło się mnóstwo komentarzy od zdruzgotanych internautów z całego świata. Menedżer młodej artystki podziękował wszystkim, którzy w tych trudnych chwilach okazali wsparcie jej rodzinie. "Wasza obecność, kondolencje, modlitwy oraz wsparcie finansowe były ogromnym pocieszeniem dla jej rodziny i najbliższych. Szczególne podziękowania kieruję także do artystów, muzyków i przedstawicieli branży muzycznej, którzy wzięli udział w ceremoniach, aby uczcić pamięć Ashny i jej twórczość" - przekazał. Wśród pogrążonych w żałobie znalazł się także ugandyjski raper Fresh Bwoy, z którym czterolatka nagrała duet w 2024 roku. Muzyk nie ukrywał, że wiadomość o śmierci Ashny go zdruzgotała.