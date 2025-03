Roksana Węgiel stara się zadowolić półtora miliona swoich obserwujących na Instagramie i często udostępnia na platformie nowe zdjęcia, na których uwiecznia ważne dla niej momenty. Wiele jej postów staje się także środkiem komunikacji z fanami, gdyż w opisach fotografii często zawiera ważne informacje dotyczące jej kariery, jak i życia prywatnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Roxie Węgiel komentuje przemianę Mgleja. "Ja bym nie dała rady"

Roksana Węgiel pozuje z odkrytym brzuchem. Fani nie mogą się doczekać nowych piosenek

Roxie postanowiła zaskoczyć obserwatorów i 5 marca udostępniła fotografię prosto ze studia nagraniowego. "Cooking (z ang. - gotuję)" - podpisała kadr młoda piosenkarka, odwołując się do faktu, że "gotuje" dla fanów nowe utwory. Węgiel zapozowała przy tym w jeansach z niskim stanem, które odkryły jej wyćwiczony brzuch. Zestawiła je z wykończoną koronką bluzką, bluzą z kapturem oraz czarnym futrzastym płaszczem. Z dodatków Roksana zdecydowała się na czapkę z daszkiem i srebrną biżuterię. Stylizacja, jak i cały wpis bardzo przypadły do gustu jej złaknionym nowej muzyki obserwatorom.

"Uwielbiam twoją muzykę, czekam z niecierpliwością na trasę i nowości, wiem, że zaskoczysz nas w tym roku, trzymam za ciebie kciuki girl!", "Marzenie być taka śliczna!", "Przepiękna jesteś" - możemy przeczytać pośród wpisów. Serduszko w sekcji komentarzy pozostawił także małżonek Roxie - Kevin Mglej.

Roksana Węgiel niedawno poinformowała o przeprowadzce. "Życie na dwa państwa to będzie spore wyzwanie"

Przypomnijmy, że w innym z ostatnich wpisów Roksany na Instagramie artystka przekazała, iż szykuje się do przeprowadzki. "Wczoraj event (...), a już niedługo moja przeprowadzka do Londynu, więcej info soon... Życie na dwa państwa to będzie spore wyzwanie, ale wydarzy się coś wyjątkowego (...). Nie mogę się doczekać, żeby zdradzić wam więcej!" - napisała w opisie pod zdjęciami z imprezy marki kosmetycznej Węgiel. Także i tamtym razem piosenkarka zachwyciła obserwatorów doborem stylizacji, gdyż na wydarzeniu pokazała się w obcisłej, czarnej sukience mini i masywnych botkach na platformie. Fani Roxie jak zwykle zachwalali opublikowane przez nią kadry.