Celine Dion zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej, schorzeniem neurologicznym, które dotyka jedną osobę na milion. W 2024 roku piosenkarka wypuściła film "Jestem: Celine Dion", w którym po raz pierwszy otwarła się na temat choroby. - Tęsknię za byciem na scenie. Na koncertach zawsze daję z siebie wszystko, a teraz nie mogę tego zrobić - mówiła ze łzami w oczach. Od tego momentu stan Celine znacznie się poprawił. Gwiazda pojawiła się na rozgrywkach golfowych, podczas których dała mały koncert.

Zobacz wideo Cameron wcale nie chciał piosenki Celine Dion do "Titanica"

Celine Dion w duecie z dziennikarzem. Tego jeszcze nie było

Z artystką rozmawiał prezenter Marty Smith. W pewnym momencie zapytał Celine o to, która piosenka z repertuaru najlepiej reprezentuje jej umiejętności gry w golfa. Dion parsknęła śmiechem, po czym zaczęła się intensywnie zastanawiać. W końcu wybór padł na największy przebój "My Heart Will Go On". Nieoczekiwanie gwiazda zaczęła śpiewać. Do występu zaangażowała nawet prowadzącego rozmowę. Wykonanie przypadło do gustu nie tylko publiczności, ale również jednemu z zawodników. Kamery uchwyciły, jak golfista Tiger Woods uśmiecha się, słysząc wspólne wykonanie hitu z "Titanica". Spontaniczny występ już teraz jest hitem w sieci. Znajdziecie go na końcu artykułu.

Celine Dion zaskoczyła tym wyznaniem. "To taka piękna i wspaniała gra"

Okazuje się, że obecność Celine Dion nie była przypadkowa. W przeszłości piosenkarka grywała w golfa. -Potem urodziły mi się dzieci, musiałam zrobić sobie przerwę i oto jestem tu, gdzie jestem. (...) To taka piękna i wspaniała gra. Możesz rywalizować ze sobą, możesz bawić się ze swoim najlepszym przyjacielem, możesz bawić się z mamą, bawić się z sąsiadami. To naprawdę wspaniałe, a przebywanie w tym środowisku TGL jest magiczne - wyznała. Piosenkarka została zapytana również o samopoczucie. -Czuję się naprawdę świetnie, bardzo dziękuję - zaczęła. Chwilę później zwróciła się do zgromadzonej publiczności - A co ze wszystkimi tutaj? Jak się miewacie? - wykrzykiwała. Po jej pytaniu tłum zrobił niewiarygodny hałas.