Maciej Dowbor, Joanna Koroniewska i Dorota Szelągowska to znane i lubiane w polskim show-biznesie trio, które już od lat nie kryje, że przyjaźni się także poza sferami medialnymi. Małżonkowie i ich przyjaciółka bardzo często udostępniają wspólne treści w mediach społecznościowych. Te są przede wszystkim nastawione na humor i pokazanie dystansu do siebie. Stało się tak i tym razem, gdy Dowbor postanowił nagrać zabawny filmik, w którym pokazał... nadłamany ząb swojej żony.

Zobacz wideo Nie mają litości dla Joanny Koroniewskiej w sieci. Maciej Dowbor zauważa ważną rzecz

Maciej Dowbor śmieszkuje z zębów Joanny Koroniewskiej. Dostało się też Dorocie Szelągowskiej

4 marca na profilu Dowbora, jak i jego żony oraz przyjaciółki pojawiło się nagranie, w którym prezenter postanowił opowiedzieć o przyjaźni dwóch pań. - Joasia i Dorota, dwie bardzo silne i niezależne kobiety. Mocne osobowości, a jednak jakoś się zaprzyjaźniły. Jak to się mogło stać? - zaczął mówić w filmiku Dowbor, pokazując po kolei kadry z Koroniewską oraz Szelągowską. - Okazuje się, że jeżeli połączymy pewne kropki, wszystko staje się jasne - dodał dalej małżonek jednej z pań, podczas gdy w tle zaprezentował nagranie Joanny z nadłamanym zębem oraz fotografię Doroty z charakterystyczną dla niej obecnie prostą grzywką. Wykorzystując swoje zdolności obróbki zdjęć Dowbor dokleił uśmiech Koroniewskiej na twarz koleżanki, sugerując, że po połączeniu, przyjaciółki wyglądają, jak Lloyd z filmu "Głupi i głupszy", w którego lata temu wcielił się Jim Carrey.

"Czy teraz już wszystko jasne?! Całe szczęście jedną i drugą niedoskonałość można poprawić z pomocą ekspertów" - napisano w opisie filmiku, wskazując na nadłamany ząb Joanny oraz grzywkę Doroty. W komentarzach fani gwiazd nie kryją rozbawienia postem. "Jak zwykle przychodzicie ze świetnym poczuciem humoru", "Czad!!! Dawno się tak nie uśmiałam!!! Bez obrazy dla Pań! Zmontowane na 5+" - możemy przeczytać pośród wpisów.

To nie pierwszy raz, gdy celebryckie trio wspólnie z siebie żartuje

Przypomnijmy, że Dowborowie już w przeszłości wytykali Szelągowskiej dobór nowej fryzury. Końcem stycznia bieżącego roku w ich mediach społecznościowych pojawił się inny humorystyczny reels, w którym nawiązali do grzywki projektantki. - Może ona przegrała zakład i to jest za karę? - zastanawiał się Dowbor na udostępnionym filmiku. - Albo to jest taki challenge, takie wyzwanie na TikToku, co młodzież robi - komentował prezenter. Gdy wreszcie postanowił zapytać Dorotę, skąd zaczerpnęła inspirację do nowej fryzury, ta krótko i zwięźle mu odpowiedziała. - Z d**y! - powiedziała Szelągowska, pokazując przy tym na mema z kotem z pomarańczą na głowie.