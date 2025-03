Media: Gola i Boxdel zatrzymani. Chodzi o nielegalne loterie

5 marca portal Wirtualna Polska poinformował, że doszło do kolejnych przeszukań i zatrzymań osób zamieszanych w sprawę Buddy. Przekazano, po wcześniejszym potwierdzeniu informacji w MSWiA i Prokuraturze, że w związku z nielegalnymi loteriami internetowymi zatrzymano dziesięć osób, które zostały przewiezione do wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Wśród nich miał znaleźć się prezenter TVN Turbo Adam K., oraz kilku youtuberów. Informacje potwierdziła już Prokuratura Krajowa. "Na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dziś dziesięć osób w śledztwie dotyczącym m.in. przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych. Wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy. Szczegóły zostaną podane po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych w charakterze podejrzanych" - czytamy we wpisie opublikowanym na platformie X. Właśnie pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Wiadomo, kto znalazł się wśród zatrzymanych.

Wiadomo, kto znalazł się wśród zatrzymanych. To popularny influencer

Portal Pudelek skontaktował się z Katarzyną Calów-Jaszewską z Prokuratury Krajowej, która potwierdziła, że wśród zatrzymanych osób znalazł się Michał B., znany w internecie jako "Boxdel", jedna z osób zamieszanych w głośną w 2023 roku "Pandora Gate". Influencer, który oprócz działalności w internecie związany jest także z galami freak fight, ma w godzinach popołudniowych zostać przewieziony do Szczecina.

Potwierdzam zatrzymanie dziesięciu osób, w tym Michała B., wszyscy oni zostaną przewiezieni do Szczecina ok. godz. 17-18. Najprawdopodobniej przez kolejne godziny będą wykonywane czynności, które zakończą się jutro. Po ich zakończeniu wydamy komunikat

- czytamy na łamach portalu.

Wśród zatrzymanych znalazł się także influencer z "Warsaw Shore"

Jak się okazuje, na tym nie koniec wieści, bo ujawniono kolejnego influencera, który także został zatrzymany w tej sprawie. Portal Pudelek potwierdził w rozmowie z Katarzyną Calów-Jaszewską z Prokuratury Krajowej, że wśród zatrzymanych znalazł się także dobry kolega Wojciech G., którego widzowie doskonale znają z programu "Warsaw Shore" dzięki któremu zyskał rozpoznawalność w mediach. W ostatnich latach Wojciech G. i Michał B. pojawiali się w mediach głównie w kontekście organizacji gal FAME MMA.