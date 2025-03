Anna Mucha ma za sobą kilka głośnych relacji. Przez lata pozostawała w nieformalnym związku z Kubą Wojewódzkim. Ze związku z Marcelem Sorą ma dwójkę dzieci: Stefanię i Teodora. Między rodzeństwem są trzy lata różnicy wieku. Aktorka od dłuższego czasu jest szczęśliwa u boku innego mężczyzny, z którym tworzy zgrany duet. Od 2020 roku gwiazda polskiego kina jest partnerką Jakuba Wonsa, z którym dogaduje się na gruncie zawodowym i prywatnym. Nie ukrywa, że jest szczęśliwie zakochana, dlatego zapytano ją o ślubne plany.

Anna Mucha zapytana o ślubne plany. Wymowna reakcja

Anna Mucha i Jakub Wons nie afiszują się relacją, ale mają już za sobą medialny debiut na ściance. Od czasu do czasu pojawiają się na branżowych wydarzeniach, wspólne zdjęcia nie są rzadkością również i w mediach społecznościowych. Zakochani idealnie dogadują się również i w pracy. "Ja jestem producentką, on jest reżyserem. Ja jestem aktorką, on jest aktorem, więc spotykamy się na scenie i przy okazji różnego rodzaju produkcji teatralnych. Myślę, że mamy fajny team. I wypracowaliśmy sobie fajną metodę, że musimy rozdzielać prywatne życie od zawodowego" - mówiła aktorka w rozmowie ze Światem Gwiazd. Mucha mimo kilku dłuższych relacji nie zdecydowała się na małżeństwo. Zdradziła, czy myślała o ślubie z Wonsem.

Kompletnie się nad tym nie zastanawiałam. Powiem tak: fajne jest, jak budzisz się u boku człowieka, którego kochasz i z którym masz przyjemność, jak spędzasz czas. I jak obok niego zasypiasz, to jest fajne. Obok człowieka, który cię wspiera i buduje

- wyznała aktorka w rozmowie z portalem Świat Gwiazd.

Anna Mucha o macierzyństwie. Jaką jest mamą?

Aktorka wychowuje Stefanię i Teodora. Jakiś czas temu poruszyła kwestię dotyczącą macierzyństwa. - Jaką jestem matką, okaże się za 20 lat, kiedy Stefania i Teodor będą dorosłymi ludźmi. Wtedy życie zweryfikuje, czy podejmowałam słuszne decyzje, czy nie. W macierzyństwie słabe jest to, że dzieje się tu i teraz, a pracujemy na to, co będzie z naszymi dziećmi za dwie dekady. Ale psychologowie i psychiatrzy też muszą z czegoś żyć, więc te matki i tak będą zawsze przerabiane na kozetkach w gabinetach - wyznała w rozmowie z serwisem Party.