Przez ostatnie miesiące sprawa youtubera Buddy do czerwoności rozgrzewała opinię publiczną. W październiku 2024 Kamil L. został aresztowany przez Centralne Biuro Śledcze i prokuratura postawiła mu poważne zarzuty w tym m.in. "kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem uczestnictwa w grach losowych, wystawianiem nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy'. Razem z youtuberem aresztowano dziewięć innych osób. Budda i jego partnerka znana jako Grażynka opuścili areszt 23 grudnia 2024. Jak się okazuje, w sprawie Buddy doszło do kolejnych zatrzymań.

Prezenter TVN Turbo zatrzymany w sprawie Buddy. Mowa aż o dziesięciu osobach

Jak podaje serwis Wirtualna Polska, od rana trwają kolejne przeszukania i zatrzymania osób zamieszanych w sprawę Buddy. Jak podaje serwis, chodzi m.in. o prowadzącego program TVN Turbo Adama K., a także kilku youtuberów. Zatrzymane osoby mają zostać przewiezione do wydziału Prokuratury Krajowej w Szczecinie, gdzie mają odbyć się przesłuchania. Portal poinformował, że potwierdził te informacje w MSWiA i Prokuraturze.

Wspólnie z Krajową Administracją Skarbową mamy zatrzymanych 10 osób do sprawy związanej z nielegalnymi loteriami internetowymi. Śledztwo nadzorowane jest przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie. Trwają dalsze czynności

- powiedział w rozmowie z Wirtualna Polską anonimowy oficer Centralnego Biura Śledczego Policji.

Prokuratura Krajowa potwierdziła zatrzymania. "Wśród zatrzymanych są m.in. dziennikarze sportowi i motoryzacyjni oraz influencerzy

Informacja na temat zatrzymań pojawiła się także na oficjalnym profilu Prokuratury na platformie X. "Na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK funkcjonariusze CBŚP oraz Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali dziś dziesięć osób w śledztwie dotyczącym m.in. przestępstw karno-skarbowych związanych z organizowaniem internetowych gier losowych. Wśród zatrzymanych są dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, zawodnicy i organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy. Szczegóły zostaną podane po przedstawieniu zarzutów i przesłuchaniu zatrzymanych w charakterze podejrzanych" - czytamy w najnowszej publikacji Prokuratury Krajowej.