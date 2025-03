Wygląda na to, że to nie koniec zamieszania wokół koncertu Pitbulla w Polsce. Artysta pojawi się w Krakowie 23 czerwca, a bilety na wydarzenie sprzedały się niemal natychmiast. Niedługo potem w związku z licznym zainteresowaniem ogłoszono drugą datę i zapowiedziano koncert na 24 czerwca. 27 lutego poinformowano, że wydarzenie ostatecznie się nie odbędzie, co tylko rozjuszyło fanów wokalisty. Powoływano się m.in. na względy logistyczne. Jak się jednak okazuje, doszło do nagłej zmiany planów. Dobra wiadomość jest taka, że drugi koncert wokalisty odbędzie się 24 czerwca na Tauron Arenie w Krakowie. Są też mniej optymistyczne wieści. Bilety trafią do sprzedaży 5 marca 2025 roku o godzinie 12:00, zaledwie kilkadziesiąt minut po ogłoszeniu. Zapowiada się zaciekła walka, bo zainteresowanie wydarzeniem przerosło wszelkie oczekiwania organizatorów. Jednego możemy być pewni, bilety wyprzedadzą się w zawrotnym tempie. Ostatnio wybuchła afera, bo po bilety w kolejce czekało ponad 176 tys. osób.

Nagła zmiana planów! Drugi koncert Pitbulla się jednak obędzie. Bilety trafią do sprzedaży w samo południe

Już informacja o pierwszym koncercie Pitbulla wywołała ogromne poruszenie wśród fanów. Amerykański wokalista po raz pierwszy występował w Polsce w 2012 roku. Kiedy do sprzedaży trafiły bilety na koncert, który zaplanowano w Krakowie na 23 czerwca, ich kupienie graniczyło z cudem. U oficjalnego sprzedawcy w wirtualnej kolejce czekało ponad 176 tys. użytkowników. Ceny rozpoczynały się od 199 zł za miejsca siedzące do 2070,50 zł za wejściówki Platinum. Na Facebooku pojawiały się głosy rozgoryczonych fanów. "Nie śpię od 6, co chwilę patrzyłam na stronkę. Ale 50 tys. osób przede mną to jest jakiś żart", "Król złoty nie docenił możliwości Polaków" - pisano w komentarzach. Organizatorzy w związku z licznym zainteresowaniem ogłosili drugi termin wydarzenia. Koncert zapowiedziano na 24 czerwca, ale zaledwie kilkanaście godzin po jego ogłoszeniu poinformowano, że koncert się jednak nie odbędzie. 'W związku z wcześniejszym komunikatem dotyczącym dodatkowego koncertu Pitbulla w TAURON Arenie Kraków informujemy, że ze względów logistycznych koncert nie odbędzie się, a dodatkowa data nie jest planowana" - pisano w komunikacie. Nikt się nie spodziewał nagłego zwrotu akcji w tej sprawie. Właśnie w sieci pojawiła się oficjalna informacja, że do wydarzenia jednak dojdzie, a bilety już za chwilę trafią do sprzedaży.

Niemożliwe stało się możliwe. Bilety na drugi koncert Pitbulla w Polsce trafią do sprzedaży dzisiaj o godz. 12:00

- czytamy w najnowszej publikacji na Instagramie.

Fani zachwyceni ogłoszeniem o koncercie Pitbulla. "Tym razem musi się udać"

W sekcji komentarzy pod publikacją oficjalnego organizatora koncertu Pitbulla odezwali się fani, którzy zupełnie nie spodziewali się takich wieści. Wygląda na to, że poziom ekscytacji sięga zenitu. "Jak się nie uda znowu, to rzucam telefonem przez okno", "Teraz już nie może się nie udać", "Polujemy", "Boże, taaak" - czytamy.