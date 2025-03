Szacowana cena sprzedaży TVN-u ma wynosić około jednego miliarda euro. Spekulowano, że wśród zainteresowanych inwestorów są biznesmeni z Węgier, którzy są powiązani z Wiktorem Orbanem. Donald Tusk w reakcji na te doniesienia poinformował, że TVN i inne polskie spółki medialne będą klasyfikowane jako przedsiębiorstwa strategiczne (wskazał też na Polsat, a w sieci zawrzało, o czym możecie przeczytać TUTAJ). Dzięki temu uniemożliwił wrogie, z punktu widzenia interesów państwa, przejęcie stacji. Według anglojęzycznego portal VSquare wydawanego przez Fundację Reporterów proces sprzedaży TVN-u idzie do przodu. W kolejnej rundzie negocjacji o przejęcie stacji mają starać się trzy polskie grupy biznesowe. Jak podaje serwis, ofertę miał złożyć między innymi jeden z najbogatszych Polaków Michał Sołowow. Jak informowało Radio Zet, o zakup stacji starać się miało porozumienie Wirtualnej Polski i kolejnego najbogatszego Polaka, Rafała Brzoski. Według nieoficjalnych informacji właściciel InPostu miał się wycofać. Według VSquare kandydatem jest także założyciel Gremi International, w tym Gremi Media Group, Grzegorz Hajdarowicz. Co wiadomo o biznesmenie, który może kupić TVN?

Grzegorz Hajdarowicz chce przejąć stację TVN? To o nim wiadomo

Już w sierpniu zeszłego roku "Financial Times" donosił, że TVN ma zostać sprzedany. Do negocjacji związanych z przejęciem grupy medialnej miał dołączyć założyciel Gremi International, wydawcy "Rzeczpospolitej", Grzegorz Hajdarowicz. "Był to niezgłoszony wcześniej oferent, którego zaangażowanie okazało się zaskoczeniem" - przekazał VSquare.

Grzegorz Hajdarowicz przyszedł na świat 27 października 1965 w Krapkowicach koło Opola. Jest potomkiem rodziny szlacheckiej. Obecnie ma 60 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego i posiada wykształcenie wyższe politologiczne. W 1991 roku założył firmę Gremi, początkowo specjalizującą się w dystrybucji produktów farmaceutycznych. Obecnie Gremi wraz ze spółkami powiązanymi, zajmuje się inwestycjami kapitałowymi, restrukturyzacją i projektami nieruchomościowymi, a Hajdarowicz jest głównym udziałowcem grupy kapitałowej Gremi. Biznesmen przez spółkę Gremi Film Production S.A zaangażował się również w produkcję filmową. Wyprodukował sześć filmów fabularnych – trzy polskie produkcje ("Zakochany Anioł", "Pod powierzchnią", "Hania") i trzy międzynarodowe koprodukcje ("Straż nocna" reż. Peter Greenaway, "Carmo, Hit The Road" reż. Murilo Pasta, "City Island" reż. Raymond De Felitta).

W 2009 roku Hajdarowicz zaczął budować projekt medialny od kupna tygodnika "Przekrój". Spółka Gremi Media S.A. jest właścicielem "Rzeczpospolitej", wydaje dziennik ekonomiczny "Parkiet", miesięcznik "Uważam Rze Historia" i internetowy magazyn Sukces, Uważam Rze i polski Bloomberg Business Week. W grudniu 2021 zawarto umowę, na mocy której 40 proc. akcji Gremi Media kupił holenderski fundusz Pluralis B.V. Wśród jego inwestorów znajdują się fundusze wspomagane finansowo przez George’a Sorosa.

Grzegorz Hajdarowicz - życie prywatne

Biznesmen chroni informacji o swojej prywatności. Wiadomo, że Grzegorz Hajdarowicz jest mężem Doroty Hajdarowicz. Ta od początku 2015 roku była w radzie nadzorczej Gremi Media, jednak w 2022 roku zrezygnowała z tej funkcji. Biznesmen posiada też zabytkowy dworek we wsi Karniowice pod Krakowem, który uratował przed zniszczeniem.