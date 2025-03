Diana Ross jest amerykańską piosenkarka śpiewająca w stylu soul, R&B i pop. Gwiazda sceny już niebawem, bo 26 marca, będzie obchodziła 81. urodziny. Nic nie wskazuje jednak na to, by miała zwolnić tempa i przejść na emeryturę. Wprost przeciwnie, przed nią wielkie wyzwania.

Diana Ross wyprzedała trasę koncertową. Tak mówi o emeryturze

Piosenkarka jest na scenie już od ponad 60 lat. Przez ten czas zgromadziła sporą i niezwykle wierną publiczność. Jak podaje New York Post autorka takich hitów, jak "When you tell me that you love me", "I'm Coming Out", "Love Hangover" oraz "Theme from Mahogany (Do You Know Where You're Going To)". wyprzedała koncerty w brooklyńskim Kings Theatre. Wygląda też na to, że gwiazda w jest w doskonałej kondycji. Nie zamierza ani zwalniać tempa, ani przejść na emeryturę. W rozmowie ze wspomnianym już portalem, zapewniała właśnie: - Nigdy nie przejdę na emeryturę.

Już wiadomo, że jej trasa koncertowa po Wielkiej Brytanii rozpocznie się w czerwcu. Ross wykona dwa sety obejmujące największe przeboje z jej kariery: od tych z czasów jej występów z The Supremes do czasów współczesnych. Gwieździe towarzyszyć będą nie tylko jej zespół, ale również trzy najlepsze orkiestry z Wielkiej Brytanii. Zebrani usłyszą więc utwory Ross w nieco innej aranżacji - przy akompaniamencie sekcji smyczkowych i dętych.

Diana Ross przejęta koncertami

Diana Ross nie ukrywa, że jest przejęta nadchodzącymi koncertami. "Dziękuję Wielkiej Brytanii i wszystkim moim kochającym fanom za zaproszenie mnie z powrotem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć wasze twarze i uśmiechy. Bawmy się dobrze i twórzmy nowe wspomnienia. Jesteście dla mnie najważniejsi, tak bardzo was kocham" - zwróciła się jakiś czas temu do fanów.

Koncerty w Wielkiej Brytanii zaplanowane są do 13 lipca. Wcześniej jednak przed wokalistką również wyzwania.14 lutego w Yaamava Theater w Highland w Kalifornii zaczęła się inna trasa koncertowa Ross. Jej fani będą mogli usłyszeć ją też na Florydzie, m.in. w Clearwater, Saint Augustine oraz w Hollywood.