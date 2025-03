Co roku wiele gwiazd decyduje się na wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym gronie w 2025 roku znalazł się również Maciej Musiał, który zaoferował wysprzątanie domu w rytmie legendarnego "Explosion". Do akcji dołączyli twórcy remiksu - Kalwi i Remi. Poznaliśmy zwycięzcę licytacji. Można się zaskoczyć.

Zobacz wideo To dlatego Musiał nie pokazuje związku w mediach. Ceni jedną rzecz

Maciej Musiał wyjawił, kto wylicytował sprzątanie w rytm "Explosion"

Prawdziwym hitem internetu stała się licytacja Macieja Musiała. W ramach WOŚP stworzył aukcję, w której zaoferował, że wysprząta dom w rytmie "Explosion". Niedługo później połączył siły z DJ-skim duetem Kalwi i Remi, którzy przed laty stworzyli kultowy utwór. Za gruntowne porządki w wykonaniu Macieja Musiała ktoś zapłacił aż 137 tysięcy złotych. Aktor wyjawił, kto wygrał licytację. Na nagraniu opublikowanym 4 marca na Instagramie wyznał sekret. Na filmiku u boku Musiała pojawili się DJ-e. - Komu już za chwilę wysprzątam chatę w ramach licytacji WOŚP? Jest Kalwi i Remi, ja mam sprzęt, ale kto wygrał tę licytację? Pewien anonimowy obywatel Krakowa - wyjawił aktor. - Zrobił to za pomocą swojej fundacji, a sprzątanie przekazał na rzecz oddziału onkologii dziecięcej szpitala w Krakowie, przed którym właśnie się znajdujemy. Dobro zatoczyło koło. To co chłopaki, let's go ( z ang. idziemy - przyp. red.) - mówił Musiał.

Następnie cała trójka udała się w stronę oddziału. - Kochani, za nami znajduje się oddział. Ze zrozumiałych względów nie możemy tutaj nagrywać ani robić live'a. Musimy uszanować prywatność dzieci i ich rodziców - podkreślił aktor. - Pewnie samo sprzątanie będzie miało charakter symboliczny. Chodzi o spędzenie czasu z podopiecznymi. Bardzo wam dziękujemy, bo to dzięki wam też ta licytacja trafiła tutaj. Let's go. Do zobaczenia! - podsumował akcję. Na końcu możemy jedynie usłyszeć, jak Musiał wita się z osobą pracującą na oddziale.

Internauci zachwyceni akcją Macieja Musiała

Filmik szybko zyskał uznanie w oczach internautów, którzy byli zachwyceni całą akcją oraz osobą, która wylicytowała sprzątanie. "Wspaniale ! Piękne rozwiązanie akcji! Brawa dla tego, kto wygrał", "Zamiast do promocji swojego biznesu, podarował anonimowo pieniądze na dzieci! Cudowny człowiek", "Nie mogło wyjść lepiej", "Tym sprzątaniem żyła chyba cała Polska. Super, że ta historia ma tak niesamowite zakończenie. Brawo!" - czytamy w komentarzach pod opublikowanym filmikiem.