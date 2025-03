Za czasów poprzedniego rządu Rafał Brzozowski był jedną z największych gwiazd TVP. Najpierw prowadził "Koło fortuny", a potem uwzględniając jego pasję, jaką jest muzyka, zatrudniono go do prowadzenia programu "Jaka to melodia", który od lat kojarzony był z Robertem Janowskim. Kiedy po zmianie rządu na Woronicza doszło do rewolucji, Janowski wrócił do prowadzenia programu, a Brzozowski musiał pożegnać się z formatem. W najnowszym wywiadzie wokalista opowiedział o swojej aktualnej relacji z Janowskim. Jak się okazuje, między panami panują bardzo napięte stosunki. Brzozowski wyjawił przyczynę takiego stanu rzeczy.

Zobacz wideo Rafał Brzozowski komentuje plotki o swoich relacjach. "To jest trochę nieuczciwe"

Rafał Brzozowski o swoich relacjach z Janowskim. "Powiedział, że nie chce mnie znać"

Rafał Brzozowski był ostatnio gościem w podkaście "Żurnalisty". Gospodarz zapytał wokalistkę o jego relacje z Robertem Janowskim. Były gwiazdor TVP wyznał, że aktualnie nie ma z nim żadnego kontaktu, ale kiedyś panowie mieli dobre stosunki. - Kiedyś była relacja, bo byliśmy kolegami, ale tej relacji nie ma i myślę, że to polega na tym, że po prostu jest bardzo dużo złej woli, dezinformacji o faktach, które były na początku - powiedział Brzozowski. Wokalista opowiedział także o momencie, kiedy relacje między nim a Janowskim się zepsuły.

Jak była msza po śmierci Zbyszka Wodeckiego, nie podał mi ręki i pod kościołem powiedział, że nie chce mnie znać i nie poda mi nigdy ręki. I ja wtedy mu powiedziałem: 'Ok, your choice' [Ok, twój wybór - przyp. red.]. Nigdy więcej nie chciał ze mną rozmawiać

- wyznał celebryta.

Rafał Brzozowski nie wróciłby do prowadzenia programu "Jaka to melodia". "Absolutnie nie"

Rafał Brzozowski został zapytany także o to, czy chciałby wrócić do prowadzenia programu "Jaka to melodia", gdyby mu to zaproponowano. Jak się okazuje, mimo że bardzo lubił to zajęcie, nie przyjąłby takiej oferty. "Gdybym dostał propozycję powrotu do 'Jaka to melodia', to nie przyjąłbym tego absolutnie. Dlatego, że (...) ja się starałem być osobą niezależną w tym, co robiłem. Ale wiadomo, że oczywiście dajesz tę twarz, jesteś w tym wszystkim" - podsumował Brzozowski.