Golcowie zadziwili wyznaniem. 'Wszystko, co dobre, szybko się kończy'

Paweł Golec i Łukasz Golec 19 lutego obchodzili 50. urodziny. Bracia nie kryją się z tym, że był to dla nich ważny moment, który skłonił ich do refleksji i otwarcia się na nowe doświadczenia. Golcowie zdecydowali się na chwilę oderwać od codziennych obowiązków i wyruszyć w daleką podróż, by odkrywać inne kultury i spojrzeć na świat z nowej perspektywy. "Okrągła data urodzin, czyli pół wieku, zobowiązuje, i być może to idealny moment na spotkanie się z inną kulturą i z innym światem na drugiej półkuli" - wyjawili na Instagramie.

Paweł Golec i Łukasz Golec ogłaszają koniec. Zaskakujący wpis w sieci

Jeszcze przed wyjazdem Edyta Golec podzieliła się z fanami humorystycznym wpisem na swoim instagramowym koncie, w którym w żartobliwy sposób odniosła się do swojego męża, Łukasza. "Czas na przygodę! Tylko czy zabrać ze sobą mojego muzycznego towarzysza, czy zostawić go w studiu, żeby komponował dla was nowe utwory?" - zastanawiała się artystka. Kilka ostatnich tygodni członkowie słynnego zespołu spędzili, eksplorując niezwykłe zakątki Kambodży i Tajlandii. Swoimi wrażeniami z podróży Golcowie chętnie dzielili się w mediach społecznościowych, jednak każda wyprawa kiedyś dobiega końca. Niedawno artyści wrócili do Polski i są gotowi na kolejne wyzwania. "Wszystko, co dobre, szybko się kończy…" - możemy przeczytać we wpisie braci, który zamieścili na Instagramie. Artyści zdradzili, że już niebawem zespół wystąpi na jubileuszowych koncertach "Crazy Is My Life" zapowiadanych, jako widowisko pełne niespodzianek, wyjątkowych gości i największych hitów. "Gwarantujemy mnóstwo emocji, nowości i niezapomnianych chwil" - zapewnili we wpisie, zachęcając fanów do wspólnego świętowania.

Edyta Golec i Łukasz Golec mierzą się z kryzysem. Zaskakująca wypowiedź Pawła Golca

Kilka miesięcy temu w mediach pojawiły się spekulacje na temat rzekomego kryzysu w małżeństwie Golców. Edyta i Łukasz Golcowie nie odnosili się jednak bezpośrednio do tych doniesień, unikając jednoznacznych komentarzy. Całą sytuację skomentował natomiast Paweł Golec, który stanowczo zdementował plotki. "Totalna ściema. Tam jest wielka miłość i nie ma żadnego kryzysu. Jest to historia wyssana z palca!" - wyjawił w rozmowie z Gazeta.pl.