Iwona Wieczorek wracała do domu z imprezy w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku, lecz nigdy do niego nie dotarła. Od tamtej pory sprawą zaginięcia 19-latki wciąż żyje cała Polska. Przypomnijmy, że w jej poszukiwania zaangażowanych było wielu znanych polskich śledczych oraz dziennikarzy. Przed zbliżającą się 15. rocznicą zaginięcia Iwony jej mama udzieliła wywiadu, w którym rzuciła nieco światła na nowe tropy w kontrowersyjnej sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Matka Iwony Wieczorek w 2013 roku: Chcę po prostu, by sprawa mojej córki wyjaśniła się

Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku. Jej mama mówi o możliwym przestępstwie

W rozmowie z dziennikarzami "Interwencji" Polsatu Iwona Główczyńska wyjawiła, że wierzy, iż jej córka najprawdopodobniej padła ofiarą przestępstwa. - Mogła wsiąść do samochodu, nie myśląc, że stanie jej się coś złego i ktoś ją pozbawił życia - powiedziała mama zaginionej. Główczyńska dodała, że współczuje przy tym sprawcy, "ponieważ przez tyle lat musi uważać na każdym kroku, żeby nie wpaść". Dziennikarze dopytali ją również, czy wybaczyłaby takiej osobie. - Ja już mu wybaczyłam. Nie dla niego, ale dla siebie, żebym mogła normalnie żyć - stwierdziła kobieta.

W dalszej części rozmowy Główczyńska wystosowała także poruszający apel. - Dla swojego spokoju niech wskaże miejsce (sprawca - red.), gdzie jest Iwonka. Żebym mogła ją pochować tam, gdzie powinna być. A nie tam, gdzie teraz jest. Bo możemy zakładać, że jest w różnych miejscach, na które sobie po prostu nie zasługuje - powiedziała mama Wieczorek. Przyznała też, że nieustannie wierzy, iż uda jej się poznać prawdę o losach córki.

Do sprawy Iwony Wieczorek powrócił jasnowidz. "Najciemniej pod latarnią"

Początkiem stycznia 2025 roku do zaginięcia 19-latki powrócił niespodziewanie pracujący przy sprawie przed laty jasnowidz Jackowski. W wywiadzie dla "Super Expressu" wyjawił, że funkcjonariusze policji mają wiedzieć, co tak naprawdę stało się z Iwoną. - Najciemniej pod latarnią. Policja doskonale wie, co się stało z Iwoną Wieczorek, ale dopóki nie ma ciała, czy też resztek po Iwonie Wieczorek, nikt nie weźmie na siebie ryzyka oskarżeń dwóch, trzech osób - opowiedział Krzysztof Jackowski.