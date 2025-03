28 lutego w mediach pojawiła się informacja o narodzinach kolejnego dziecka Elona Muska. 53-latek po raz pierwszy został ojcem w 2002 i od tego czasu doczekał się 13 pociech z czterema różnymi partnerkami. Miliarder jest ojcem Nevady, Vivian, Griffin, Kai, Saxona, Damiana, X Æ A-12, Exa, Stridera, Azure i Techna, a także dwójki dzieci, których imiona nie zostały podane do informacji publicznej. Aktualna partnerka Muska Shivon Zilis niedawno potwierdziła narodziny drugiego dziecka z właścicielem Tesli i tym samym 14. potomka miliardera. "Rozmawiając z Elonem, i w świetle urodzin pięknej Arkadii, czuliśmy, że lepiej jest także podzielić się bezpośrednio informacją o naszym wspaniałym i niesamowitym synu Seldonie" - napisała w poście na platformie X. Chłopiec otrzymał imię Seldon Lycurgus. Na wieść o jego narodzinach zareagowała jego przyrodnia siostra 21-letnia Vivian Jenna Wilson.

Transpłciowa córka Elona Muska reaguje na wieści o kolejnym potomku miliardera

Vivian Jenna Wilson to transpłciowa córka Elona Muska, która od czterech lat nie utrzymuje ze swoim ojcem kontaktu. Zrezygnowała z jego nazwiska i przyjęła matki, a kiedy przechodziła proces tranzycji, nie mogła liczyć na jego wsparcie. Często jednak wyraża swoje zdanie na temat jego działań. Tym razem Vivian postanowiła podzielić się w mediach społecznościowych reakcją na powiększenie rodziny. 21-latka nawiązała do TiktToka, który opublikowała jeszcze w lutym, gdzie żartobliwie odniosła się do wieści o kolejnym dziecku ojca. "Wow, gdybym dostawała pięciocentówkę za każdym razem, gdy dowiaduję się, że mam przyrodnie rodzeństwo przez Reddit, miałabym dwie pięciocentówki... Nie jest to dużo, ale dziwne, że zdarzyło się to dwa razy, prawda" - powiedziała. Tym razem "dokleiła" się do starego filmiku i na nagraniu pokazała zbliżenie na swoje oko. Mimika twarzy 21-latki mówi sama za siebie. Widać, że nie kryje zdziwienia kolejnymi doniesieniami o ojcu.

Vivian Jenna Wilson o swoim rodzeństwa dowiedziała się z Reddita

W nagraniu, które Vivian opublikowała 15 lutego, 21-latka zareagowała na wieści pisarki Ashley st. Clair, która twierdzi, że urodziła dziecko Muska. "Pięć miesięcy temu powitałam na świecie dziecko. Elon Musk jest jego ojcem. Nie ujawniłam tego wcześniej, aby chronić prywatność i bezpieczeństwo malca, ale w ostatnich dniach stało się jasne, że tabloidy zamierzają to zrobić, niezależnie od szkód, które to spowoduje" - czytamy we wpisie kobiety, który pojawił się na platformie X. Na nagraniu, które Vivian opublikowała na platformie, przyznała, że o swoim rodzeństwie dowiaduje się z mediów społecznościowych. Nie był to resztą pierwszy raz. Podobna sytuacja miała miejsce w 2022 roku, gdy ten był w związku z Grimes (z którą brał udział w sądowej batalii o prawa rodzicielskie).