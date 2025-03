Zofia Zborowska wybrała się z najbliższymi na urlop do Barcelony. Aktorka podzieliła się w mediach społecznościowych zdjęciami m.in. z meczu katalońskiej drużyny, na którym siedziała obok męża Andrzeja Wrony oraz samej Anny Lewandowskiej. Na tym nie zakończyły się jednak jej przygody. W poniedziałek 3 marca Zborowska udała się na zajęcia sportowe do należącego do Lewej centrum Edan Studios. Swoje doświadczenia zrelacjonowała następnie na InstaStories.

Zofia Zborowska odwiedziła studio Anny Lewandowskiej. Córki Lewej nie odstąpiły jej na krok

Zborowska pokazała swoim obserwatorom, jak brała udział w treningu z udziałem Lewandowskiej. Po zakończonych intensywnych zajęciach aktorka postanowiła "oprowadzić" internautów po studiu żony Roberta Lewandowskiego. - Zrobię wam mały tour. (...) Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie. Tu można oczywiście kupić cały sprzęt, całą kolekcję Ani. Tu mamy wszystkie kosmetyki, wszystkie odżywki. (...) Proszę bardzo, tutaj kolekcja Lewego... - opowiadała Zborowska, chodząc po głównym holu centrum Edan i pokazując poszczególne jego elementy. Wtem przed kamerą pokazała się Lewandowska z córkami.

- Dzień dobry, szefowa, jak tam? - zapytała aktorka. - No dzień dobry, właśnie jesteśmy po treningu... - odpowiedziała Zborowskiej Lewa, zza której wychylały się Klara i Laura. - Ale się trzymałam? Było super, było super... - dodała dalej roześmiana Zofia, gawędząc z Lewandowską oraz siedzącym obok nich Wroną. Po chwili aktorka przeszła do dalszej części studia, gdzie pokazała miejsce, w którym po treningu można zakupić coś do jedzenia. Na dalszym nagraniu widać też wyraźnie roześmiane i biegające wokół mamy córki Lewej. W tle było również słychać, jak jedna z dziewczynek krzyczy do Anny Lewandowskiej "mama, wodę!". - Mama, wodę! - wtórowała im rozbawiona Zborowska, pokazując na Annę, która popędziła podać swoich pociechom coś do picia.

Anna Lewandowska podbiła Barcelonę. Tak opowiadała o Edan Studio

Przypomnijmy, że studio Lewej otworzono w listopadzie 2024 roku. Choć od rozpoczęcia biznesu minęło zaledwie kilka miesięcy, centrum stało się już jeden z ulubionych miejsc fanów fitnessu w Barcelonie. "To pierwsze, tego typu multi-butikowe studio w Europie, które będzie oferować taką różnorodność zajęć i możliwość udziału w części kulinarnej. W ramach jednego pakietu nasi goście sami będą mogli decydować, na jaką aktywność mają danego dnia ochotę" - opowiadała pod otwarciem Edan Lewandowska dla "Business Insider".