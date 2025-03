Ewa Drzyzga udała się do Los Angeles, by dla "Dzień dobry TVN" relacjonować 97. galę rozdania Oscarów. W nocy z 2 na 3 marca polskiego czasu odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń branży filmowej, na którym pokazały się największe gwiazdy światowego formatu. Drzyzga znalazła się zaraz obok nich, o czym opowiadała na żywo na udostępnianych InstaStories. W pewnym momencie dziennikarka odeszła jednak od tematu imprezy i poinformowała, że chwilę wcześniej znalazła się w sporym niebezpieczeństwie.

Ewa Drzyzga na Oscarach 2025. Nagle stało się to. "Byłam przekonana, że to głośna muzyka"

"Dziękuję wam za wspólną przygodę na 97. ceremonii rozdania Oscarów w Los Angeles. Mnóstwo emocji, zwrotów akcji. Wielcy przegrani i niespodziewani wygrani" - napisała Drzyzga na początku obszernego instagramowego postu, podsumowującego wydarzenie. Dziennikarka zaprezentowała przy tym swoją kreację - dość klasyczną czarną suknię z opadającymi rękawami, którą zestawiła ze srebrną biżuterią. Na każdym z opublikowanych zdjęć uśmiech nie schodził Ewie z twarzy. Jak się jednak okazało, podczas imprezy doszło też do niespodziewanej i groźnej sytuacji - Drzyzga była świadkiem trzęsienia ziemi.

- Byłam przekonana, że to jest po prostu głośna muzyka. Kiedy tylko skończyłam relację, koledzy z agencji Associated Press powiedzieli mi, że zanotowano trzęsienie ziemi w Los Angeles o skali 3,9 w skali Richtera i żebym się tym za bardzo nie przejmowała, bo to nie aż takie wielkie i ciężkie - opowiedziała na InstaStories dziennikarka. Choć, jak sama wspomniała, trzęsienie nie należało do najniebezpieczniejszych, po jej twarzy mogliśmy zauważyć, że początkowo na pewno najadła się strachu.

Oscary 2025 nie bez kontrowersji. W ogniu krytyki znalazła się Kylie Jenner

Jednym z zaproszonych na wielkie wydarzenie był nominowany w kategorii "Najlepszy aktor pierwszoplanowy" Timothee Chalamet, któremu towarzyszyła Kylie Jenner. Zakochana para przyciągała sporo uwagi, więc nikogo nie dziwił fakt, że na pewnym etapie widzowie wyłapali ich zdaniem niestosowane zachowanie celebrytki. Podczas jednej z przerw reklamowych obok Chalameta i Jenner pojawił się Elton John. Kylie przywitała się wtedy z muzykiem na siedząco, co wywołało oburzenie wśród internautów. W publikowanych w mediach społecznościowych wpisach podkreślali, że gwiazda powinna była wstać i wykazać się znajomością manier przed starszym artystą. "Za pieniądze nie kupisz manier ani szacunku czy klasy", "To Elton John. Powinnaś była wstać", "Brak manier" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.