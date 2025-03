Donald Tusk pojawił się drugiego marca w Londynie, gdzie spotkał się z głowami wielu państw, by przedyskutować sprawy związane z wojną w Ukrainie. Premier przybył do stolicy Anglii mimo faktu, iż niedawno nabawił się poważnej kontuzji. Jak poinformował na Instagramie z końcem lutego, doznał urazu podczas jazdy na nartach z wnuczkami.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier upadł na stoku i jeszcze niżej w komunikacji

Donald Tusk pokazał nowe zdjęcie w ortezie. Komentarze internautów są bezcenne

- To miał być wymarzony weekend. Planowałem go od pół roku. Wiecie, dwa dni z wnuczkami na nartach. Miałem je uczyć. No to wnuczki na stoku powiedziały "pokaż dziadek, jak jeździsz". No to pokazałem. Przez ładnych kilka dni ten sprzęt będzie mi towarzyszył, ta orteza, te kule. W pracy, no bo oczywiście na zwolnienie nie pójdę, chociaż pewnie niektórzy by chcieli. Kalendarz zostaje ten sam - opowiedział w opublikowanym w mediach społecznościowych filmie Tusk, pokazując przy tym wspominaną ortezę. Jak premier powiedział, tak też zrobił i kontuzjowany udał się do Londynu.

Na dodanym 3 marca zdjęciu uwieczniono polityka idącego przywitać się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem przed zorganizowanym w stolicy spotkaniem. "Żadna siła nas już nie zatrzyma!" - skwitował fotografię Tusk. Obserwatorzy premiera prędko zaczęli komentować jego post, życząc mu przede wszystkim zdrowia. Niektóre z wpisów okazały się jednak bardziej dowcipne. "Zdjęcie dnia! Powodzenia", "Widziałam na BlueSky to zdjęcie z podpisem: Iron Man", "No, trochę jak RoboCop, ale zdjęcie super", "Prawie jak Optimus Prime, ale do przodu, wyrazy szacunku panie premierze" - można przeczytać pośród komentarzy.

Donald Tusk jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Ostatnio pokazał, jak obiera ziemniaki

Donald Tusk chętnie dzieli się z odbiorcami kadrami ze swojego życia codziennego. Chcąc zbliżyć się do odbiorców, 15 lutego premier udostępnił prostą fotografię, na której mogliśmy zobaczyć, jak obiera w domu ziemniaki do obiadu. "Jak widać, nie zawsze i nie wszędzie mogę zgrywać ważniaka" - podpisał kadr Tusk. Choć post spotkał się głównie z pozytywnym odbiorem, część internautów zwróciła też uwagę, że premier zaprezentował się na zdjęciu w bluzie marki Bogner - której cena sięga tysiąca złotych.