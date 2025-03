Rozstanie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli odbiło się szerokim echem w mediach. Szokujące plotki okazały się prawdą, gdy małżonkowie potwierdzili je w wywiadach. Nie obyło się jednak bez afery. Wypowiedzi dawnych partnerów sugerują, że zakończenie relacji nie przebiegło w pokojowej atmosferze. Ostatnio Kaczorowska wraz ze swoją mamą, Anną Kaczorowską, wystąpiły w "halo tu polsat". Padły mocne słowa.

Mama Agnieszki Kaczorowskiej nie szczędziła słów. Odniosła się do rozstania córki

Mama Agnieszki Kaczorowskiej opowiedziała nieco więcej na temat córki i jej dzieciństwa spędzonego na planie. Przyznała, że po dziesiątych urodzinach tancerki, sama wychowywała swoje dzieci. Wówczas pensja młodej aktorki bardzo pomagała. - Kiedy wszystko spadło na mnie, no to tutaj troszkę zaczęły się schody finansowe. Jeśli czasem zabrakło to pożyczyłam na sukienkę, a później oddałam, a poza tym i gra w serialu troszeczkę mi pomagała w tym. Nie da się ukryć, że był to jakiś pieniądz, który zmniejszał moją pożyczkę - mówiła w "halo tu polsat". Anna Kaczorowska dodała, że najważniejsze było dla niej, aby córka czerpała radość z grania w serialu. - Na przerwie wołali do niej "Bożena, Bożena" albo na turniejach wołali do niej "Bożena". Ona odbierała to w sposób, że ktoś jej dokucza. (...) Agnieszka zawsze była silna i poradziła sobie z tym, a my jej pomagaliśmy, jak tylko mogliśmy - dodała.

Nie zabrakło również kilku słów na temat rozstania z Maciejem Pelą. Anna Kaczorowska odniosła się do hejtu w sieci, który otrzymuje Agnieszka. - Wiele tych wpisów jest po prostu nieprawdziwych. To boli troszeczkę, jak się to czyta - podsumowała.

Agnieszka Kaczorowska o rozstaniu. Padły mocne słowa na temat prywatności

Agnieszka Kaczorowska w "halo tu polsat" również podjęła temat rozstania. Przyznała, że kwestia zakończenia jej związku ciągle pojawia się w sieci. Dodała, że nie chce rozmawiać o prywatnych sprawach publicznie. - To nie znaczy, że wszelkiego rodzaju trudne sytuacje, jak teraz przy moim rozstaniu, hejt, który się pojawia, ogólnie to, że ludzie to komentują, żyją tym, śledzą każdy kolejny artykuł, zostawiają komentarze i dają sobie prawo do tego, żeby to oceniać, choć nie mają zielonego pojęcia o tym, jak jest lub jak było, to wszystko, to są ziarenka piasku do budowania mojej siły. Dostaję taki feedback od kobiet, że decyzja, którą podjęłam odnośnie swojej relacji, o rozstaniu, to jest też takim świadectwem odwagi i siły kobiet - wyznała. ZOBACZ TEŻ: Kaczorowska sugeruje, że była ograniczana w związku? "Bzdurą jest być ze sobą dla dobra dzieci"