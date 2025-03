27 lutego w mediach pojawiła się informacja o śmierci Gene'a Hackmana i jego ukochanej. Szersza publiczność doskonale zna aktora z wielu charakterystycznych ról - m.in. niezłomnego detektywa Jimmy’ego "Popeye" Doyle’a we "Francuskim łączniku", bohaterskiego pastora w "Tragedii Posejdona" czy złoczyńcy Lexa Luthora w serii filmów o "Supermanie". W 1967 roku zagrał także w głośnym hicie "Bonnie i Clyde". Hackman ponad sześć dekad był aktywny w karierze aktorskiej. Nic więc dziwnego, że podczas tegorocznych Oscarów złożono aktorowi wyjątkowy hołd.

Oscary 2025. Morgan Freeman pożegnał Gene'a Hackmana

W pewnym momencie, podczas gali rozdania Oscarów, na scenę został zaproszony Morgan Freemana. Artysta nie pojawił się jednak przed widownią, by wręczyć statuetkę, ale po to, by wygłosić mowę pożegnalną, której bohaterem był Gene'a Hackman. - W tym tygodniu nasza społeczność straciła giganta. A ja straciłem drogiego przyjaciela, Gene'a Hackmana - rozpoczął swoje przemówienie Freeman. - Miałem przyjemność pracować u boku Gene'a przy dwóch filmach, "Bez przebaczenia" i "Podejrzany". Jak każdy, kto kiedykolwiek dzielił z nim scenę, dowiedziałem się, że był szczodrym wykonawcą i człowiekiem, którego dary podnosiły jakość pracy wszystkich - usłeszeli zebrani w Dolby Theater at Ovation Hollywood Center.

Gene zawsze powtarzał: "Nie myślę o dziedzictwie. Mam tylko nadzieję, że ludzie zapamiętają mnie jako kogoś, kto starał się wykonywać dobrą robotę". Myślę, że mówię w imieniu nas wszystkich: Gene, zostaniesz zapamiętany za to i wiele więcej. Spoczywaj w pokoju, mój przyjacielu

- powiedział Freeman.

Oscary 2025. wzruszające poznanie zmarłych artystów

Po mowie Morgana Freemana na ekranie wyświetlono zdjęcia i nagrania aktorów, reżyserów czy kompozytorów, którzy zmarli w 2024 roku. W ten sposób oddano hołd m.in. Maggie Smith, Davidowi Lynchowi. Wspomniano także Donalda Sutherlanda, Shelley Duvall, Genę Rowlings, Jamesa Earla Jonesa, Dicka Pope'a, Jeffa Baenę, Boba Newharta, Krisa Kristoffersona, M. Emmeta Walsha, Roberta Towne'a, Joan Plowright i Teri Garr. Nie zabrakło polskiego akcentu - pożeganno również kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, który stworzył muzykę m.in. do filmu "Marzyciel" z Johnnym Deppem w roli głównej.