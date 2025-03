97. galę Oscarów zaplanowana na noc z 2 na 3 marca. Na wydarzeniu, które odbyło się w Dolby Theater at Ovation Hollywood Center brylował tłum gwiazd. Nie zabrakło Adriena Brody'ego, który został nominowany w tym roku do Oscara za rolę w filmie "Brutalista". Aktor na czerwonym dywanie, tuż przed wręczeniem nagród, spotkał Halle Berry. O krótkim spotkaniu tych dwojga zrobiło się głośnio. Wszystko przez ich gorący pocałunek.

REKLAMA

Zobacz wideo Który film nominowany do Oscara zrobił na Warnke największe wrażenie? "Dla mnie to jest kino, które linkuje z naszym polskim Krzysztofem Kieślowskim"

Oscary 2025. Halle Berry pocałowała Adriena Brody'ego. Kamery wszystko uchwyciły

Halle Berry dosłownie błyszczała na czerwonym dywanie przed rozdaniem Oscarów. Aktorka brylowała w mieniącej się sukni projektu Christiana Siriano. Elegancka kreacja rzucała się w oczy nie tylko przez swój kolor, ale również przez pokaźny tren. Jednak to nie o sukni gwiazdy będzie mówił cały świat, ale o tym, co zrobiła podczas eventu. Kamery uchwyciły moment, w którym aktorka filmu o Bondzie "Śmierć nadejdzie jutro" zobaczyła na czerwonym dywanie Adriena Brody'ego. Gwiazda wyraźnie się ożywiła - zaczeła machać do kolegi po fachu i obdarzyła go uroczym uśmiechem. Po chwili podeszła, przytuliła Brody'ego, a następnie... pocałowała. I nie był to niewinny buziak w policzek, ale prawdziwy gorący pocałunek.

Oscary 2025. Halle Berry pocałowała Adriena Brody'ego, żeby się zemścić

Tych dwoje nic nie łączy. Halle Berry pocałowała Adriena Brody'ego, by się na nim zemścić za sytuację sprzed wielu lat, a dokładnie ponad dwóch dekad. Chodzi o galę rozdania Oscarów z 2003 roku, kiedy Adrien Brody zdobył statuetkę za rolę w filmie Romana Polańskiego - "Pianista". Wówczas nagrodę wręczała mu właśnie Halle Berry. Aktor w emocjach złapał na scenie aktorkę i ją pocałował. Gwiazda nie kryła wówczas zaskoczenia.

Niedawno aktor odniósł się do tego wydarzenia sprzed 22 lat. "Żyjemy w bardzo świadomych czasach, co jest cudowną rzeczą. I nic, co kiedykolwiek robię, zrobiłem lub zrobiłbym, nie jest zrobione z zamiarem sprawienia komuś przykrości" - powiedział 51-letni Brody w wywiadzie dla Variety.