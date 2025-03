Na noc z 2 na 3 marca zaplanowano 97. galę Oscarów. Na evencie w Dolby Theater at Ovation Hollywood Center brylował tłum gwiazd - w tym naprawdę gorące nazwiska. Galę z kolei w tym roku prowadził ceniony komik i osobowość telewizyjna Conan O’Brien, który sypał żartami jak z rękawa. Okazuje się, że gospodarz miał dla gwiazd smakowity upominek. Na tym nie koniec.

Oscary 2025. Tego w telewizji nie pokazali. Gwiazdy dostały paczki i list

Conan O’Brien w tym roku zadebiutował w roli gospodarza Oscarów. Widać, że przygotował się do wydarzenia. Event rozpoczął humorystycznym monologiem, który spodobał się zebranej widowni, na co wskazywały liczne i głośne oklaski oraz wybuchy śmiechu. Okazuje się, że satyryk miał dla zebranych w Dolby Theater at Ovation Hollywood Center drobne prezenty. Pod każdym fotelem w kinie ukryto pudełko, w który znalazły się przekąski: woda, precel, musztarda, czekoladowe cukierki. Na tym nie koniec, bo w każdym takim pudełeczku zlazł się też list, którego autorem był również O'Brien.

Treść liściku nie została pokazana na szklanym ekranie, ale wyciekła do sieci. Zdjęcie paczki i notatki zamieścił na X pisarz, a zarazem współredaktor naczelny portalu Variety i autor bestselleru New York Timesa "Ladies Who Punch: The Explosive Inside Story of 'The View'" - Ramin Setoodeh.

Droga gwiazdo - mam nadzieję, że spodobają ci się te bezpłatne przekąski. Starałem się dołączyć gumę do żucia, ale Disney powiedział, że to 'trudna sprawa' Miłej nocy, Conan

- czytamy w liściku O'Briena.

Oscar 2025. Conan O’Brien dotąd nie prowadził Oscarów

O'Brien nigdy wcześniej nie prowadził rozdania Oscarów, ale dwukrotnie - w 2002 i 2006 roku - poprowadził ceremonię rozdania nagród Emmy. W 2014 roku był także gospodarzem rozdania nagród MTV Movie Awards. Szersza publiczność zna go z produkcji "Conan O'Brien Must Go". Podczas tegorocznego wydarzenia żartował sobie z gwiazd - ofiarami jego humorystycznego monologu padli m.in. Antonio Banderas oraz Timothée Chalamet. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.