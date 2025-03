W nocy z 2 na 3 marca rozpoczęła się 97. gala Oscarów. Na evencie w Dolby Theater at Ovation Hollywood Center pojawił się tłum gwiazd. Nie zabrakło gorących nazwisk. Galę z kolei w tym roku prowadził ceniony komik i osobowość telewizyjna Conan O’Brien. Satyryk rzucał żartami jak z rękawa. Jeden z nich wyjątkowo przypadł widowni do gustu.

Zobacz wideo Który film nominowany do Oscara zrobił na Warnke największe wrażenie? "Dla mnie to jest kino, które linkuje z naszym polskim Krzysztofem Kieślowskim"

Oscar 2025. Conan O’Brien wziął na celownik Antonio Banderasa. Wyszło zabawnie?

Conan O’Brien doskonale poradził sobie w roli gospodarza 97. gali Oscarów. Podczas monologu, który otwierał wydarzenie, dwoił się i troił, by rozśmieszyć widownię. Udało się, choć niektóre żarty był niepoprawne politycznie, a nawet nieco przaśne. Z pewnością do takich żartów należy zaliczyć ten o Antonio Banderasie i jego roli w "Babygirl" - produkcji, o której media rozpisywały się głównie za sprawą kreacji aktorskiej Nicole Kidman. - Jeden z moich ulubionych filmów "Babygirl" nie został nominowany do Oscarów - zaczął O’Brien.

W tym filmie Antonio Banderas gra mężczyznę, który nie potrafi doprowadzić żony do o*****u. Banderas powiedział, że to była najtrudniejsza rola w jego karierze

- powiedział komik, a tłum wybuchł śmiechem. Po chwili dodał: - Mogłeś przyjść do mnie po radę - tłum znów się cieszył. Z widowni było słychać oklaski. Zabawne czy raczej w stylu Karola Strasburgera?

Oscar 2025.Timothée Chalamet i jego żółty garnitur tematem żarów

Ofiarą żartów Conana O’Briena padł też Timothée Chalamet, nominowany do Oscara za główną rolę w "Kompletnie nieznanym", a który przybył na galę w żółtym, rzucającym się w oczy garniturze. Komik śmiał się, że w takiej stylizacji aktor bezpiecznie wróci do domu, bo gdyby wsiadł na rower, nikt go nie potraci.

Oscar 2025. Conan O’Brien dotąd nie prowadził Oscarów

O'Brien nigdy wcześniej nie prowadził rozdania Oscarów, ale dwukrotnie - w 2002 i 2006 roku - poprowadził ceremonię rozdania nagród Emmy. W 2014 roku był także gospodarzem rozdania nagród MTV Movie Awards. Szersza publiczność zna go z produkcji "Conan O'Brien Must Go".