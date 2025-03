28 lutego prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump przyjął w Białym Domu Wolodymyra Zełenskiego. Między prezydentami doszło do sprzeczki, którą komentowały wszystkie światowe media i dziennikarze zajmujący się polityką. "To Putin jest agresorem i zbrodniarzem. Rosjanie od trzech lat mordują i porywają ukraińskie dzieci, są bezwzględni. Rozmowy w Białym Domu pokazały, że Zełenski jest twardzielem, odważnym przywódcą, nie poddaje się. W obliczu tragedii i wojny przywódca Ukrainy ma prawo do emocji, ma prawo mówić publicznie, dlaczego nie ufa Putinowi. Ma prawo oczekiwać, że jego krzyk zostanie zauważony na wszystkich kontynentach! Ukraina tonie we łzach i płonie, a prezydent USA żąda okazania wdzięczności" - komentowała Monika Olejnik. W konsekwencji odwołano nie tylko zaplanowaną na późniejsze godziny konferencję prasową, ale prezydent USA zarzucił ukraińskiemu przywódcy brak szacunku, co ostatecznie doprowadziło do zerwania rozmów. Kilkadziesiąt godzin po napiętej wymianie zdań Zełenski spotkał się z królem Karolem III.

REKLAMA

Zobacz wideo Król Karol III - najstarszy wstępujący na tron w dziejach Wielkiej Brytanii

Wołodymyr Zełenski spotkał się z królem Karolem III. Wiadomo, jak wyglądało ich spotkanie

Wołodymyr Zełenski wziął udział w szczycie poświęconym obronności zorganizowanym przez premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, który odbył się 2 marca w Londynie. W wydarzeniu wzięło udział 17 przywódców i przedstawicieli państw. Prezydent Ukrainy miał okazję rozmawiać m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i premierem Polski Donaldem Tuskiem. Po spotkaniu z politykami Zełenski udał się do posiadłości Sandringham, gdzie spotkał się z królem Karolem III. Zdjęcia z tego spotkania znajdziecie w galerii na górze strony.

Wolodymyr Zełenski spotkał się z królem Karolem IIIOtwórz galerię

Brytyjskie dzienniki podkreślają: spotkanie z Zełenskim nie jest odpowiedzią na jego sprzeczkę z Trumpem

Król Karol III i Wołodymyr Zełenski po raz pierwszy mieli okazję spotkać sie w lutym 2023 roku. Do spotkania doszło wówczas w pałacu Buckingham. Jak podkreśla brytyjski "The Sun", spotkanie brytyjskiego monarchy z Zełenskim nie jest odpowiedzią króla Karola III na awanturę, która kilkadziesiąt godzin wcześniej miała miejsce w Białym Domu, ale to nie zmienia faktu, że między nimi panują serdeczne relacje. Król Karol III wielokrotnie podkreślał, że ceni cały naród ukraiński za "heroizm i męstwo w obliczu nieopisanej agresji". Podczas wcześniejszego szczytu i spotkania polityków Keir Starmer podkreślił, że Wielka Brytania musi bronić pokoju w Ukrainie tak, aby konflikt nie wylał się dalej. "Jeśli chcesz zachować pokój, musisz być przygotowany do obrony pokoju. Jedno, co mówi nam historia, to to, że jeśli w Europie wybuchnie konflikt, wyleje się on na narze brzegi" - powiedział.