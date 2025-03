1 marca media obiegły informacje o rozstaniu Allana Krupy i Nicol Pniewskiej. Już od jakiegoś czasu spekulowano, ze para przechodzi kryzys, ale nikt nie potwierdzał tych informacji. Nieoczekiwanie do rozstania odniósł się ojciec dziewczyny. W rozmowie z serwisem Pudelek potwierdził informacje, które od jakiegoś czasu krążyły w mediach. To rozsierdziło mamę Allana Krupy, czyli Edytę Górniak. Wokalistka dała upust swoim emocjom w obszernym wpisie na InstaStories i uderzyła w ojca Nicol Pniewskiej. Podkreśliła, ze to młodzi sami powinni decydować, czy chcą upublicznić taką informację. "Odebrałeś im prawo decyzji" - zarzuciła mu Górniak. Tata Nicol postanowił zareagować na te zarzuty. Opublikował relację na InstaStories, na której odniósł się do wpisu wokalistki.

REKLAMA

Zobacz wideo Marien zna się z Górniak. Nazwała 19-latkę "aniołem"

Bartosz Pniewski odpowiada Edycie Górniak. Nie gryzł się w język. "Pomawiasz mnie od długiego czasu"

Pniewski na początku materiału podkreślił, że nigdy nie odnosił się do żadnych dram w sieci i długo się zastanawiał przed publikacją nagrania, ale sprawa dotyczy jego córki, więc postanowił zainterweniować. Stwierdził, że jest pomawiany i nie zamierza tego tak zostawić. - Droga Edyto, pomawiasz mnie od długiego czasu za to, co ja i moja ekipa dla ciebie zrobiliśmy. Jak cię wspieraliśmy, jak byliśmy przy tobie przez długi czas, ale bardzo się cieszę, że w końcu zainteresowałaś się swoim synem - zwrócił się do wokalistki.

W dalszej części nagrania podkreślił, że zanim zdecydował się potwierdzić informacje o rozstaniu, z którymi skonfrontował go jeden z dziennikarzy, zapytał o zdanie dzieci. Podkreślił, że chciał tym samym raz na zawsze uciąć ten temat, aby media nie powielały nieprawdziwych informacji. - O Allanie zaczęło się pisać dopiero wtedy dobrze, kiedy trafił pod moje skrzydła, gdy zadbałem o jego wizerunek, zadbałem o jego wygląd, gdy dałem mu serce. Zresztą to wszystko można sprawdzić, co pisano o nim przede mną. (...) Wspierałem twojego syna, wspieram go dalej. Wtedy, gdy ciebie nie było. Wtedy, gdy nie interesowałaś się, czy ma gdzie mieszkać, ma co jeść, ma, w co się ubrać - mówi Pniewski.

Edyta GórniakOtwórz galerię

Bartosz Pniewski zarzuca Edycie Górniak, że nie interesuje się synem

W dalszej części nagrania Pniewski zaznaczył, że to on odkąd poznał Allana, był przy nim w najtrudniejszy chwilach w jego życiu. Celebryta wspomniał o pierwszym rozstaniu pary, które miało miejsce kilka miesięcy temu. - Ty mu wynajęłaś na cztery dni hotel bez śniadania, taką byłaś cudowną mamą, więc bardzo proszę, nie zaczepiaj mnie. Nie próbuj podważać, jaki jestem człowiekiem, jakim jestem ojcem i jakim jestem przyjacielem twojego syna, bo myślę, że twój syn nigdy nie miał tak bliskiej, oddanej i niechcącej niczego w zamian osoby, jaka ma we mnie - słyszymy na nagraniu. Na koniec zaapelował, aby wokalistka zostawiła zarówno jego, jak i jego rodzinę w spokoju.