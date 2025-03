1 marca ze świata muzyki nadeszły przykre wieści. Nie żyje Angie Stone. Amerykańska piosenkarka soulowa zyskała sławę jako członkini żeńskiego trio hip-hopowego The Sequence. Gwiazda soulu śmierć poniosła w wypadku samochodowym, tuż po zagranym przez nią koncercie. Miała 63 lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagadkowa śmierć Jolanty Brzeskiej. Po 14 latach od tragedii dotarliśmy do akt sprawy

Angie Stone nie żyje. Piosenkarka soulowa miała 63 lata

Jak poinformował portal Variety, Stone zginęła w wypadku samochodowym w Montgomery w stanie Alabama, wczesnym rankiem w sobotę 1 marca. Przedstawiciel piosenkarki w rozmowie z tabloidem potwierdził, że 63-latka wracała wówczas z koncertu samochodem wraz z pozostałymi członkami zespołu i wokalistami. Na ten moment nie podano szczegółów dotyczących okoliczności zdarzenia. Wiadomo natomiast, że Stone była jedyną osobą, która zginęła w wypadku.

Piosenkarkę żegna cały świat w poruszających wpisach w sieci. "Spoczywaj w pokoju. Tracimy zbyt wiele legend", "Będziemy za tobą tęsknić", "Jej muzyka to całe moje dzieciństwo" - piszą fani Angie Stone. Nie zabrakło także poruszających pożegnań ze strony twórców, którzy inspirowali się stylem i twórczością artystki.

Angie Stone była związana z muzyką od czasów nastoletnich. Zdobyła nominację do nagrody Grammy

Angie Stone rozpoczęła swoją przygodę z muzyką w wieku 16 lat wchodząc w szeregi zespołu Sequence. Grupa wydała kilka albumów, a jej flagowym utworem był "Funk You Up", singiel z 1979 roku, który stał się regularnie samplowaną piosenką we współczesnej muzyce, w tym "Uptown Funk" Marka Ronsona i Bruno Marsa oraz "Love of My Life Worldwide" Erykah Badu. Największą popularność Stone zdobyła natomiast dzięki swojemu przebojowi "Wish I Didn't Miss You" z 2001 roku. W trakcie swojej kariery artystka wydała dziesięć solowych albumów i zdobyła trzy nominacje do nagrody Grammy, w tym za najlepszy występ R&B duetu lub grupy z wokalem w 2003 roku oraz za najlepszy żeński występ wokalny R&B w kolejnym roku.

Poza muzyką Stone pojawiła się w programach VH1 "Celebrity Fit Club" i "R&B Divas: Atlanta", a także zagrała w wielu filmach, do których zaliczyć można "The Hot Chick" i "The Fighting Temptations".