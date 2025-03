Jesse Eisenberg zyskał ogromną popularność za sprawą roli Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network", który swego czasu bił rekordy popularności. To właśnie za tę rolę został nominowany do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego i wyróżniono go licznymi nagrodami. Jesse Eisenberg urodził się w żydowskiej rodzinie i ma polskie korzenie. Prababcia aktora ze strony matki przyszła na świat w Krasnymstawie, mieście w województwie lubelskim. Polskie korzenie miał także jego pradziadek, to właśnie po nim Jesse odziedziczył nazwisko. Jak się okazuje, już za kilka dni Andrzej Duda nada Jessemu Eisenbergowi polskie obywatelstwo.

Zobacz wideo "Prawdziwy ból" [ZWIASTUN]

Jesse Eisenberg otrzyma polskie obywatelstwo. Andrzej Duda spotka się z aktorem w Nowym Jorku

Andrzej Duda 1 marca późnym popołudniem wraz z żoną Agatą Kornhauser-Dudą leci do Stanów Zjednoczonych, gdzie ma spotkać się z przedstawicielami administracji USA. Będzie to jego pożegnalna wizyta z okazji zakończenia prezydentury. W planach Prezydent RP ma m.in. wizytę w Chicago, gdzie spotka się z mieszkającą tam Polonią. Duda przyleci także do Nowego Jorku. Prezydent podczas pobytu w mieście wręczy Jessemu Eisenbergowi polskie obywatelstwo. Jak informuje portal tvn24.pl, uroczystość wręczenia aktu nadania obywatelstwa ma odbyć się 4 marca o godzinie 19:10 czasu lokalnego. Powrót Andrzeja Dudy do Polski planowany jest na środę.

Jesse Eisenberg ma polskie korzenie. To tu zrealizował swój film. Przyłapano go na dworcu w Warszawie

W 2024 roku na ekranach polskich kin zadebiutował film "Prawdziwy ból" w reżyserii Eisenberga. Bohaterami opowieści są dwaj kuzyni, którzy chcą lepiej poznać miejsce, z którego pochodzą. Zdjęcia były kręcone w polskich miastach, m.in. w Krasnymstawie skąd pochodzi rodzina reżysera. Już w 2023 roku Jesse Eisenberg i grający w jego filmie Kieran Culkin zostali przyłapani na warszawskim dworcu, gdzie obładowani czekali na pociąg. Wcześniej zdjęcia do filmu kręcono m.in. na warszawskim Mokotowie. Więcej przeczytasz tutaj: Kieran Culkin i Jesse Eisenberg przyłapani na dworcu w Warszawie. Obładowani czekali na pociąg