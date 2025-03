Śmierć Gene'a Hackmana i Betsy Arakawy zszokowała wszystkich. Przykrą wiadomość przekazały media 27 lutego. Przypomnijmy, że zwłoki 95-latka, jego ukochanej I psa odkryto w posiadłości w Santa Fe w stanie Nowy Meksyk, a służby od razu przystąpiły do badania sprawy. Zagadkowa śmierć wciąż budzi sporo pytań. Teraz głos zabrali przyjaciele zmarłej pary. Wiadomo, kiedy po raz ostatni był widziany aktor i jego żona.

Gene Hackman i Betsy Arakawa "mieli się dobrze". Przyjaciele pary wspominają ostatnie spotkanie

Śledczy prowadzą dochodzenie, aby ustalić dokładną przyczynę śmierci małżonków. Na razie wiadomo jedynie, że zmarli bez udziału osób trzecich. Córka gwiazdora, Leslie Anne Hackman, w rozmowie z "Daily Mail" wyjawiła, że wraz z siostrą Elizabeth Jean podejrzewają, iż ich ojciec i macocha mogli umrzeć na skutek zatrucia tlenkiem węgla. Jednak zarówno straż pożarna, jak i przedstawiciele firmy New Mexico Gas Company zapewniają, że willa pary była odpowiednio zabezpieczona.

Informacja o śmierci małżeństwa wstrząsnęło także przyjaciółmi pary. Ci zdecydowali się opowiedzieć, jak wyglądało ich ostatnie spotkanie z aktorem i jego żoną. - Kiedy ostatni raz ich widzieliśmy, żyli i mieli się dobrze - powiedział Daniel Lenihan w rozmowie z CNN. Następnie jego żona, Barbara, wspominała, że po raz ostatni widziała Arakawę kilka tygodni wcześniej w sklepie z artykułami wyposażenia wnętrz. Dodała także, że z powodu problemów zdrowotnych związanych z pandemią ich spotkania stały się rzadsze. Betsy miała podobno podjąć dodatkowe środki ostrożności, takie jak noszenie maseczki, aby mieć pewność, że jej 95-letni mąż nie zachoruje.

Gene Hackman i Betsy Arakawa we wspomnieniach przyjaciół. Te słowa chwytają za serce

W tej samej rozmowie rodzina Lenihanów opowiedziała, jak zapamiętali 95-letniego aktora i jego żonę. Nie zabrakło ciepłych słów. - Gene to taki człowiek, który, jak wpadał na jakiś pomysł, to po prostu chciał to zrobić, a przedstawiał to tak, jakby było to coś, czego zażądał sam Bóg Wszechmogący - wspominała Barbara Lenihan w rozmowie z CNN. - Wspaniale było przebywać w ich otoczeniu. (...) Prawdopodobnie nigdy nie widziałam pary, która tak dobrze się dogadywała i cieszyła sobą - dodała. Aaron, syn Lenihanów przyznał z kolei, że podziwiał Gene'a Hackmana. - Zawsze był dla nas niezwykle miły. Był względem ludzi bardzo szczery i miał w sobie mnóstwo uczciwości. Był niesamowitym artystą. Nauczył mnie i mojego brata trochę malować - podsumował.