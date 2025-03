Po zwolnieniu z TVP w 2024 roku, Rafał Brzozowski zniknął z mediów. To jednak nie koniec zmian w życiu byłego prowadzącego "Jaka to melodia?". Okazuje się, że 43-latek znalazł nową pasję. Piosenkarz wyremontował niedawno rodzinny dom, a następnie założył własny biznes. Ile trzeba zapłacić za usługę?

Rafał Brzozowski wyremontował dom dziadków w Zamościu. Każdy może spędzić tam noc

Rafał Brzozowski zaskoczył wszystkich nietypowym projektem. Piosenkarz postanowił wyremontować dom po dziadkach w Zamościu i udostępnić go przyjezdnym. "Zapraszam do Brzozowego Dworu - do Zamościa! Komfort, spokój i wyjątkowa atmosfera gwarantowane!" - zachęcił fanów na Instagramie. Portalowi Jastrząb Post udało się dotrzeć do informacji, ile dokładnie należy zapłacić za pobyt w 100-letniej posiadłości. Jedna noc w rodzinnym domu Brzozowskiego kosztuje ponad 300 złotych. Wyższe stawki obowiązują natomiast w sezonie majówkowym. Co ciekawe, sam piosenkarz tam nie mieszka i wszystko wskazuje na to, że nie stanie się to też w przyszłości. Fani zapewne z chęcią odwiedzą rodzinne strony piosenkarza i spędzą czas w urokliwym domu.

Jak dostrzega Jastrząb Post, okolica, w której znajduje się dom wokalisty, odbiega od pozostałych cieszących się popularnością turystycznych lokalizacji. Do centrum Zamościa jest spory kawałek drogi, w najbliższym sąsiedztwie znajduje się natomiast punkt wulkanizacji, zaś naprzeciwko szkółka choinek. Mimo to, dla osób, które szukają ciszy i spokoju z dala od zgiełku turystycznych atrakcji, może to być interesująca alternatywa.

Rafał Brzozowski podjął się karkołomnego wyzwania. Tyle kosztował go remont domu

Właściciel domu nie ukrywa, że remont kosztował go sporo wysiłku, zarówno pod względem finansowym jak i psychicznym. Mimo to piosenkarz jest bardzo zadowolony z efektu finalnego. Stało się bowiem to, na czym mu najbardziej zależało. 100-letni budynek zachował według niego klimat minionych lat, a także wszelkie walory estetyczne. Na popularnej stronie służącej do rezerwowania noclegów, można zobaczyć pełną fotorelację z wnętrz budynku. W oczy od razu rzuca się charakterystyczne połączenie nowoczesności z długą historią miejsca.