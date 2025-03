Roksana Węgiel wielokrotnie zaskoczyła nas swoimi stylizacjami. Dopiero co głośno było na temat jej kreacji z okazji gali Bestsellerów Empiku, a już udało jej się ponownie trafić na medialne języki za sprawą kolejnego odważnego stroju. Tym razem Roxie zdecydowała wystroić się na event znanej marki kosmetycznej.

Zobacz wideo Roxie Węgiel zdradza, jaka jest według niej współczesna dama. "Silna niezależna kobieta" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Roksana Węgiel pozuje w obcisłej mini. W opisie zdjęć informuje o zbliżającej się przeprowadzce

Wydarzenie, na którym pojawiła się piosenkarka zostało zorganizowane przez firmę, z którą Węgiel weszła we współpracę. 20-latka nie mogła więc przegapić okazji, by nie pokazać się na imprezie w jak najlepszym wydaniu. Na udostępnionych zdjęciach widzimy Roxie w obcisłej, czarnej sukience mini i masywnych botkach na platformie. Gwiazda uzupełniła stylizację subtelną biżuterią i nienaganną fryzurą. U jej boku możemy też zobaczyć nikogo innego a męża Roksany - Kevina Mgleja. Zakochani nie szczędzili sobie czułości na zdjęciach. Węgiel zaskoczyła przy tym nie tylko kreacją, lecz także przekazaną w opisie pod fotografiami informacją.

Wczoraj event (...), a już niedługo moja przeprowadzka do Londynu, więcej info soon...

- napisała tajemniczo Roksana. "Życie na dwa państwa to będzie spore wyzwanie, ale wydarzy się coś wyjątkowego (...). Nie mogę się doczekać, żeby zdradzić wam więcej!" - dopisała dalej gwiazda. W komentarzach nie zabrakło miłych słów od jej fanów. "Przepięknie wyglądałaś!!", "Cudowna!", "Jesteś prześliczna!!" - możemy przeczytać pośród wpisów.

Roksana Węgiel opowiedziała, jak ubiera się do kościoła. "Zakryte ramiona, zakryte kolana"

Podczas wspominanej wyżej gali Bestsellerów Empiku Węgiel udzieliła kilku wywiadów. Zważając na fakt, iż wokalistka wiele razy podkreślała jak ważnym aspektem w jej życiu jest wiara, dziennikarz eska.pl zapytał ją o to, "jak chodzi ubrana do kościoła". - Staram się ubierać bardzo normalnie. Oczywiście nie poszłabym tak do kościoła (w kreacji z gali - red.). Różnie to bywa - odpowiedziała Roxie. Zaznaczyła dalej, że zawsze stara się stosować do zasad obowiązujących w świątyniach. - Zgadzam się z tym, że trzeba mieć szacunek do kościoła, po prostu do religii i w takich miejscach zachowywać się według zasad, czyli zakryte ramiona, zakryte kolana i taki schludny ubiór - podsumowała gwiazda.