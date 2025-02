Zofia Zborowska ostatnio wróciła z Wakacji w Katarze. Powrót do kraju nie należał jednak do najbardziej udanych. Aktorka niedawno wylądowała bowiem w szpitalu. Celebrytka była przekonana, że ma do czynienia z atakiem wyrostka robaczkowego. Choć ostatecznie okazało się, że operacja nie będzie konieczna, gwiazda najadła się strachu.

Zofia Zborowska przeżyła chwile grozy. Aktorka trafiła do szpitala

Zofia Zborowska może się pochwalić ponad półmilionową publicznością na Instagramie. Aktorka stawia w mediach społecznościowych na naturalność i chętnie dzieli się z obserwatorami swoją codziennością, nawet tymi gorszymi momentami. Ostatnio celebrytka opowiedziała o chwilach grozy, które przeżyła w związku z wizytą w szpitalu. Gwiazda była przekonana, że konieczna będzie operacja.

Byłam pewna, że będą mnie ciąć ze względu na wyrostek, ale na szczęście po zyliardzie badań okazało się, że to coś zdecydowanie mniej inwazyjnego

- zrelacjonowała Zborowska. Aktorka nie zdecydowała się jednak zdradzić fanom, co konkretnie jej dolegało.

Hanna Zborowska opublikowała zdjęcie ze szpitala. Zdradziła, co się stało

Nie tylko Zofia Zborowska miała ostatnio problemy ze zdrowiem. W szpitalu wylądowała także jej starsza siostra, Hanna, która trafiła na oddział oparzeń w szpitalu IJF w Fortalezie. Zborowska opublikowała na Instagramie post, w którym pokazała zdjęcie poparzonej łydki. Ze łzami w oczach dziękowała też personelowi medycznemu. "Chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność pielęgniarkom z siódmego piętra, z oddziału oparzeń w szpitalu IJF. Jesteście prawdziwymi aniołami, opiekującymi się pacjentami z cierpliwością, humanizmem i oddaniem" - napisała. Siostra aktorki wspomniała też o lokalnych władzach. - "Oddział oparzeń w szpitalu IJF jest niesamowity, a ja jestem ogromnie wdzięczna władzom miasta Fortaleza za finansowanie tej niezwykle ważnej usługi, zapewniającej wysokiej jakości opiekę, która robi ogromną różnicę w życiu wielu ludzi. Dziękuję za całą troskę i życzliwość w tym trudnym momencie!" - dodała Zborowska.