Justynie Steczkowska wygrała polskie preselekcje do Eurowizji. Piosenkarka w maju pojedzie do Bazylei i będzie reprezentować nasz kraj piosenką "Gaja". - Wszystkim państwu bardzo dziękuję za wszystkie głosy, które wysłaliście i daliście mi szansę po to, żeby reprezentować nasz kraj w Bazylei. Bardzo wam dziękuję, postaram się zrobić co w mojej mocy, żeby to było coś wyjątkowego. Trzymajcie kciuki - komentowała rozemocjonowana Justyna Steczkowska po ogłoszeniu wyników preselekcji do Eurowizji. Co o jej występie z utworem "Gaja" sądzi ekspertka?

REKLAMA

Zobacz wideo Kasia z Kwiatu Jabłoni o Eurowizji. Głosowała na Steczkowską?

Justyna Steczkowska ma powody do radości. Nina Schofield była zachwycona

Nina Schofield to znana piosenkarka i trenerka wokalna, która wrzuca filmiki na platformę YouTube. Jest wielką fanką Eurowizji i często poddaje ocenie występy artystów biorących udział w tym konkursie. W zeszłym roku trafnie doceniła m.in. Nemo oraz Baby Lasagna, którzy zajęli pierwsze i drugie miejsce w konkursie. A co sądzi o Justynie Steczkowskiej? Była zachwycona jej występem podczas preselekcji do Eurowizji. - Ma naprawdę silną prezencję. Jej ton jest rozkazujący i wypełnia scenę. Oczywiście ma za sobą wielką karierę, więc na scenie jest pewna siebie i wie, co robi - powiedziała i zaczęła tańczyć podczas refrenu piosenki "Gaja". - Wow! - padło z jej ust. Trenerka dodała, że podczas słuchania występu Steczkowskiej miała gęsią skórkę. "Myślę, że to może być zwyciężczyni" - napisała Nina Schofield w opisie filmu.

Zagraniczni internauci podzielają zdanie Niny Schofield. "Gaja" odniesie sukces?

W sekcji komentarzy pod filmem Niny Schofield zaroiło się od komentarzy zagranicznych internautów. Podzielili pozytywną opinię trenerki wokalnej. "Uwielbiam ją", "Zwyciężczyni w 2025 roku", "Miałem ciarki, gdy tego słuchałem", "Podoba mi się twoja reakcja, wiesz, o czym mówisz. Justyna jest fantastyczna. Dziękuję" - czytamy. Głos zabrała także sama Justyna Steczkowska. "Dziękuję Nina" - napisała wokalistka. Sądzicie, że Justyna Steczkowska ma szansę na zwycięstwo Eurowizji? Dajcie znać w sondzie na dole strony oraz sekcji komentarzy.