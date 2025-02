Amerykański Departament Sprawiedliwości 27 lutego udostępnił pliki z listą kontaktów Jeffreya Epsteina. Już w ubiegłym roku sąd federalny wydał nakaz ujawnienia zapieczętowanych akt dotyczących Epsteina, z którym związana była sprawa wykorzystywania ponad 250 nieletnich dziewcząt w jego domach w Nowym Jorku i na Florydzie. Zanim doszło do procesu Epsteina w sprawie federalnych zarzutów spisku i handlu ludźmi w celach seksualnych, mężczyzna popełnił samobójstwo w celi Metropolitan Correctional Center w Nowym Jorku. Jego osoba budzi tak duże zainteresowanie nie tylko ze względu na przestępstwa, ale także powiązania z wpływowymi biznesmenami i liderami, których miał w swoim bliskim otoczeniu.

Ujawniono listę kontaktów Epsteina. Znalazły się na niej m.in. największe amerykańskie gwiazdy

Jak donosi The Post, w plikach udostępnionych przez amerykański Departament Sprawiedliwości pojawiło się wiele znanych nazwisk topowych amerykańskich celebrytów. W dokumentach wymieniono m.in. Michaela Jacksona, Aleca Baldwina, Naomi Campbell, Micka Jaggera, księcia Andrzeja, matkę Roberta F. Kennedy'ego Ethel Kennedy i byłego gubernatora Nowego Jorku Andrew Cuomo. Podkreślono, że żadna z wymienionych gwiazd nie została oskarżona o żadne przestępstwa seksualne związane z Epsteinem. Jak podaje Fox News, w aktach o nazwie "Masażystki" znajdowały się dodatkowe 254 nazwiska,. Jak na razie przedstawiciele żadnej z wymienionych w aktach osób nie odnieśli się do tych informacji.

Bill Gates utrzymywał relacje z Epsteinem. Po latach podkreślał w wywiadach, jak bardzo był naiwny

W sieci już pojawiły się komentarze, że ujawnione informacje są wielce rozczarowujące, bo niewiele mówią o powiązaniach Epsteina z czołowymi politykami, biznesmenami i przedstawicielami władzy. Wśród osób, z którymi był powiązany, przewijały się takie nazwiska jak m.in. Donald Trump, Bill Clinton czy Bill Gates. Współzałożyciel Microsoftu już wcześniej komentował swoje relacje z Epsteinem. W rozmowie z Wall Street Journal podkreślił, że utrzymywanie z nim kontaktów było błędem. Gates powiedział, że "był głupi" licząc na to, że przedsiębiorca wesprze go w działalności filantropijnej. "W rzeczywistości tak się nie stało. To był ogromny błąd" - stwierdził podczas wywiadu.