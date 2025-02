W 2024 roku Tomasz Jakubiak wyjawił, że choruje na rzadki nowotwór jelita i dwunastnicy. Niedawno kucharz wrócił z leczenia w Izraelu. Przekazał dobre wieści. - U mnie troszeczkę lepiej, chemia coraz lepiej działa, jeszcze są duże problemy oczywiście z poruszaniem, z innymi rzeczami. Ale słuchajcie, jest naprawdę do przodu, bo markery nowotworowe mi całkiem spadły. Zaczyna się coś dziać w moim brzuchu pozytywnego, co odczuwam - powiedział na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Teraz na instagramowym profilu Tomasza Jakubiaka pojawiło się kolejne wideo.

REKLAMA

Zobacz wideo Ładocha o nowotworze Jakubiaka. "My zrobimy..."

Tomasz Jakubiak zwrócił się do fanów. Słowa wsparcia w komentarzach

27 lutego w godzinach wieczornych Tomasz Jakubiak opublikował nowe nagranie w sieci. Kucharz podzielił się refleksjami po obejrzeniu odcinka programu "MasterChef Nastolatki". Przypomnijmy, że występował w roli jurora w pierwszej edycji formatu. - No to jak wam się podobał ten pierwszy odcinek, głodomory? Powinniście coś napisać, ale jakaś taka cisza nastała, więc pytam jeszcze raz. Czy warto było oglądać, bo moim zdaniem był turbo, turbo fajny odcinek - mówił Tomasz Jakubiak z uśmiechem. Fani od razu ruszyli z komentarzami pod publikacją kucharza. Rozpisywali się nie tylko o nowym odcinku. "Dobrze pan wygląda, panie Tomku. Aż miło widzieć w lepszej formie", "Wygląda pan zdecydowanie lepiej", "Świetnie pana widzieć w coraz lepszej formie! Dużo zdrówka, trzymamy kciuki i nie długo ponownie widzimy się już przed telewizorami" - czytamy.

"MasterChef Nastolatki". Dorota Szelągowska szczerze o programie. Wspomniała o Jakubiaku

Tomasz Jakubiak był jurorem w programie "MasterChef Nastolatki", ale ze względu na chorobę nie mógł wystąpić w nowej edycji. Obecnie w formacie dokonania uczestników oceniają Dorota Szelągowska i Michel Moran. Produkcja i jurorzy cierpliwie czekają na powrót Jakubiaka. - Chcę wam powiedzieć serio, że to jest sztos. I naprawdę poziom, jaki zaprezentowali uczestnicy. (...) Jesteśmy we dwójkę, Tomka z nami nie ma w tej edycji, ale my absolutnie go nie zastępowaliśmy, to miejsce na niego czeka, więc jurorzy pojawili się dodatkowi, w każdym odcinku inni - opowiadała Dorota Szelągowska w programie "Dzień dobry TVN".