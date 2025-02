"Shrek" to bajka dzieciństwa dla wielu z nas. Przygody zielonego ogra i jego naprzykrzającego się przyjaciela osła z zapartym tchem śledziły miliony widzów. Doczekaliśmy się łącznie czterech części - ostatnia z nich pod nazwą "Shrek Forever" miała być zamknięciem historii. Jak się jednak okazało, producenci postanowili rozbudzić serca fanów na nowo. "Shrek 5" pojawi się w kinach pod koniec 2026 roku. Studio Universal Pictures zdecydowało się na opublikowanie pierwszego zwiastuna wyczekiwanej produkcji. Zachwytu wśród fanów jednak na próżno szukać.

"Shrek 5" z oficjalnym zwiastunem. Fani są oburzeni wyglądem nowej części uwielbianej bajki

Po 16 latach od premiery "Shreka Forever" na ekrany kin powróci uwielbiany ogr. 27 lutego studio Universal Pictures opublikowało pierwszy zwiastun produkcji. Fani z pewnością zacierali ręce, ale większości raczej - potocznie mówiąc - "witki opadły". W zaledwie 28-sekundowym ujęciu zobaczyliśmy odmienioną animację - zupełnie inną niż tę, którą kojarzymy z poprzednich czterech odsłon "Shreka". Ta zmiana nie umknęła czujnym widzom, którzy niepochlebnie skomentowali fragment. "Co wyście zrobili Shrekowi?!", "To nie jest Shrek", "Co to ma być?", "Animacja jest fatalna, zmieńcie to", "Oddajcie nam Shreka!", "Nie róbcie tego Shrekowi, proszę!" - czytamy zarówno w komentarzach na Facebooku, jak i w serwisie X. Pojawiły się nieliczne głosy osób, którym zwiastun się spodobał. "Animacja ewoluuje i wydaje mi się, że wygląda to o wiele lepiej od oryginału", "A mi się podoba" - pisali internauci. A co wy sądzicie o nowej animacji? Dajcie znać w sondzie na dole.

"Shrek 5" powraca. Co czeka na nas w najnowszej części bajki?

Światowa premiera piątej części przygód Shreka zaplanowana jest na Boże Narodzenie 2026 roku. Nie wiadomo jeszcze dokładnie, o czym będzie opowiadać "Shrek 5". Ze zwiastuna można jednak wyczytać, że w amerykańskiej wersji ponownie usłyszymy Mike'a Myersa jako Shreka, Cameron Diaz jako Fionę oraz Eddiego Murphy'ego jako Osła. Do obsady dołączyła również Zendaya, która sprawdzi się w roli nastoletniej córki Shreka i Fiony. W filmie zobaczymy również najpewniej postać Pinokia, który pojawia się na kilkudziesięciosekundowym filmiku.