Gene Hackman był jedną z największych gwiazd Hollywood. Pięciokrotnie nominowany był do Oscara i dwukrotnie udało mu się sięgnąć po statuetkę. 27 lutego w mediach pojawiła się smutna informacja o śmierci Hackmana oraz jego żony Betsy Arakawa i ich psa. Zmarli zostali znalezieni w swoim domu znajdującym się w stanie Nowy Meksyk. "26 lutego 2025 r. około godziny 13:45 zastępcy szeryfa hrabstwa Santa Fe zostali wysłani pod adres przy Old Sunset Trail w Hyde Parku, gdzie znaleziono zwłoki Gene’a Hackmana, jego żony Betsy Arakawy i psa" - brzmi oficjalne oświadczenie policji. Głos w sprawie zabrała córka gwiazdora Hollywood. Wspomniała o przyczynie śmierci.

Córka Gene'a Hackmana zabrała głos ws. śmierci ojca

Aktor, którego mogliśmy zobaczyć w takich produkcjach jak: "Bez przebaczenia", "Missisipi w ogniu", "Francuski łącznik", a także "O jeden most za daleka", odszedł w wieku 95 lat. Komentarza w sprawie śmierci Hackmana i jego żony udzielił szeryf hrabstwa Santa Fe Adan Mendoza. - Możemy potwierdzić, że zarówno Gene Hackman, jak i jego żona zostali znalezieni martwi w środę po południu w ich rezydencji na Sunset Trail. Jest to aktywne śledztwo, jednak w tej chwili nie uważamy, że działanie miało znamiona przestępstwa - przekazał lokalnemu portalowi "Santa Fe New Mexican". Jak wynika z medialnego przekazu, policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. Głos w sprawie zabrała również córka cenionego artysty. Elizabeth Jean Hackman w rozmowie z portalem TMZ wyjawiła, że przypuszcza, iż przyczyną śmierci małżonków mogło być zatrucie tlenkiem węgla.

Gene Hackman i Betsy Arakawa byli małżeństwem od dekad. Dzieliła ich spora różnica wieku

Hackman i Arakawa poznali się w połowie lat 80. Betsy byłą pianistką, a on aktorem z sukcesami - choć te największe były wówczas jeszcze przed nim. Jak twierdzi People, zakochani spotkali się przed laty na siłowni, gdzie wówczas Arakawa pracowała na pół etatu. Na ślub zdecydowali się w 1991 roku. Zamieszkali w Santa Fe. Ich związek wzbudzał emocje ze względu na różnicę wieku - Betsy była młodsza od męża o 31 lat.