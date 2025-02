Damięcka tym pączkiem uderzyła w Trumpa. Internauci zachwyceni

Tłusty czwartek kojarzy się Polakom przede wszystkim ze spożywaniem pączków. Rodacy chętnie sięgają po ten przysmak, czego świadectwem są liczne kolejki do cukierni. Matylda Damięcka również postanowiła świętować wyjątkowy dzień i opublikowała dwie grafiki, których tematem przewodnim są pączki - choć w dość wymownym wydaniu. Nie zabrakło przytyków w stronę Donalda Trumpa.

Matylda Damięcka opublikowała grafiki z okazji tłustego czwartku. Wbiła szpilę Donaldowi Trumpowi

Matylda Damięcka chętnie dzieli się przemyśleniami dotyczącymi obecnej sytuacji na świecie. Robi to najczęściej poprzez wymowne grafiki. Z okazji tłustego czwartku również nie odpuściła. Opublikowała dwa obrazy. Na pierwszym możemy zobaczyć donuta z różową polewą, na którym namalowała literki - układają się one w słowo "historia". Tym samym Damięcka przypomina, że historia zatacza koło i może dojść do smutnego powtórzenia się wydarzeń sprzed lat. Oczywiście artystce chodzi o ruchy Donalda Trumpa. Druga grafika jest mocniejsza. Widzimy dłoń z wystawionym środkowym palcem, na którego nałożony jest pączek z dziurką. Donut ma dość sugestywne kolory, nawiązujące do flag USA i Rosji - niebieską polewę, na której umieszczono białe i żółte gwiazdki oraz czerwoną posypkę. Zauważalna jest również mała flaga Ukrainy. Całość podpisano: "Put in" (wsadź - przyp. red.). Oczywiście to nawiązanie do prezydenta Rosji, któremu Damięcka wysyła jasny sygnał - wystawiony środkowy palec.

Damięcka wyraziła niepokój sytuacją na świecie. "Przy tak obezwładniającym poczuciu niesprawczości wobec zataczania historii, szukam czynności pierwszej pomocy: przeczekać, obserwować, zapamiętać, zadawać pytania, weryfikować, podważać, pomagać, troszczyć się, myśleć krytycznie, nie atakować, filtrować, wyrzucić cyrkle…" - napisała. Post oznaczyła również hasztagiem #tłustytrumpek, wbijając szpilę prezydentowi USA. Internauci byli zachęceni jej grafiką. W komentarzach nie zabrakło emotikon wyrażających aprobatę.

Matylda Damięcka nie pierwszy raz uderza w prezydenta USA. Ostatnie grafiki mówią wiele o jej stosunku do Donalda Trumpa

Artystka w ostatnim czasie oburzona jest zarówno działalnością, jak i wypowiedziami Donalda Trumpa. Jedna z najnowszych grafik przedstawia prezydenta USA całującego się z Putinem. To nie koniec. Kolejny obraz przedstawia kobietę w spódnicy w ukraińskich barwach, która jest napastowana. "Sama się prosiła" - podpisała Damięcka, tym samym nawiązując do narracji forsowanej przez Trumpa, jakoby Ukraina miała "sprowokować" konflikt z Rosją.