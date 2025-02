Maciej Dowbor przez długi czas był związany z Polsatem, podobnie jak jego matka. Katarzyna Dowbor rozkochała w sobie widzów jako prowadząca "Nasz nowy dom". Po transferze Edwarda Miszczaka z TVN do Polsatu została na lodzie, a wszystko przez budzącą kontrowersje decyzję wówczas nowego dyrektora programowego stacji, który postanowił pożegnać się z Dowbor i na jej miejsce zatrudnić Elżbietę Romanowską. O Katarzynę szybko upomniała się inna stacja, a prezenterka doskonale radzi sobie jako jedna z gospodyń "Pytanie na śniadanie". Tworzy duet z radiowcem Filipem Antonowiczem. Jakiś czas po głośnej decyzji Miszczaka Maciej Dowbor postanowił zmienić pracodawcę i przeszedł do konkurencyjnej stacji. Teraz już nie tylko jego matka spełnia się jako prowadząca program śniadaniowy. Dowbor został zapytany o to, czy wraz z matką omawia tematy poruszane w pasmach porannych obu stacji.

Maciej Dowbor i Katarzyna Dowbor zdominowali śniadaniówki. Maciej zdradził, czy omawia tematy z matką

Prezenter w rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając nie potrafił ukryć śmiechu, gdy został zapytany o możliwą rywalizację z matką pod względem zawodowym. Zdecydował się rozwiać wszelkie wątpliwości w tym temacie. Podkreślił, że wraz z Katarzyną Dowbor wymieniali spostrzeżenia dotyczące samej pracy dla głównych stacji telewizyjnych, jednak nie omawiali poruszanych tam tematów. Prezenter nie ominął okazji, by podkreślić, że TVN przoduje w wynikach oglądalności, w porównaniu do "Pytania na śniadanie".

Zdarzyło nam się parę razy rozmawiać o samej pracy. O tym, jak się pracuje w 'Pytaniu na śniadanie' i jak się pracuje w 'Dzień dobry TVN'. Oczywiście mówiłem, że u nas jest fajniej i lepiej i trochę się śmiałem, że mamy lepsze wyniki oglądalności

- zaczął dziennikarz.

Maciej Dowbor śmieje się z Macieja Rocka. To powiedział o "halo tu polsat"

Prezenter na tym nie zakończył. Przez wiele lat budował swoją karierę w Polsacie, gdzie ma mnóstwo przyjaciół, jak Piotr Gąsowski czy Maciej Rock, który od jakiegoś czasu pojawia się w roli prowadzącego "halo tu polsat". Dowbor wykorzystał okazję, by ponabijać się z kolegi. - Zdarzyło mi się również przegadywać to z Maćkiem Rockiem, z którego jeszcze bardziej śmiałem się, że mamy lepsze wyniki oglądalności - dodał Dowbor w rozmowie z Plotkiem. Nie ukrywał również, że podgląda, co dzieje się u konkurencji. - Myślę, że to jest całkiem zdrowym zwyczajem patrzeć, jak pracują inni. Nikt z nas nie jest idealny, nikt nie jest nieomylny. Koledzy i koleżanki potrafią robić telewizję bardzo dobrze - wyjaśnił dziennikarz. Co jeszcze zdradził? Więcej znajdziecie w naszym wideo w górnej części artykułu.