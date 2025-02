Od 2018 roku Michał Sołowow zajmuje pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych Polaków "Forbesa". Właściciel firm Synthos, Barlinek, Komfort, Homla i Cersanit ponownie uplasował się na szczycie zestawienia prestiżowego magazynu z majątkiem na poziomie 28,109 mld złotych. Miliarder doczekał się jednej córki. Razem z Karoliną Sołowow w 2015 roku założył Fundację "Fabryki Marzeń" oferującą stypendia dla zdolnych uczniów oraz pomagającą ubogim rodzinom w renowacji domów i mieszkań. Karolina Sołowow jest Przewodniczącą Rady Fundacji. 39-latka teraz stroni od show-biznesu, kiedyś tak nie było. Sprawdziliśmy, co u niej słychać.

Karolina Sołowow jako 19-latka została mamą. Nie przeszkodziło jej to w karierze

Karolina Sołowow smykałki do biznesu uczyła się pod okiem ojca. Ukończyła uczelnię prawniczą w Krakowie, ze specjalizacją w prawie karnym. Zaczynała jako członek Stowarzyszenia "Pięknych Aniołów", szybko jednak zaczęła pomagać ojcu w zarządzaniu siecią restauracji North Food. Dziedziczka fortuny mamą została w wieku 19 lat. W wywiadach nie ukrywała, że przez nieodpowiedzialność partnera związek musiał się zakończyć. W podobnych okolicznościach rozpadła się jej relacja z kolejnym mężczyzną, z którym doczekała się córki.

Prawdziwą miłość znalazła u boku Rafała Sonika - jednego z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych reprezentantów Polski w historii Rajdu Dakar. Połączyło ich nie tylko gorące uczucie, ale i pasja do tego sportu i adrenaliny. Małżonków dzieli 19 lat różnicy, jednak nie stanowi ona dla nich problemu. "Różnica pokolenia, która dzieli mnie i Karolinę, bywa odbierana jako fanaberia albo odmładzanie. Ja tego tak nie traktuję" - mówił Sonik "Pani".

W 2016 roku doczekali się wspólnie synka Gniewka, a sportowiec często zamieszcza z nim zdjęcia w mediach społecznościowych. "Karolina, w której się dość nieoczekiwanie zakochałem, stała się moją nadzieją na rodzinę i dziecko, którego brakowało mi, aby życie było kompletne. Owszem, trochę późno, ale bez desperacji. (...) Znałem jej sytuację. Wiedziałem, że ma córkę i syna z poprzednich związków i że cała trójka potrzebuje bezpiecznego domu bez szalejących emocji" - mówił "Pani" o relacji z dziedziczką fortuny Rafał Sonik.

Karolina Sołowow udzielała się medialnie. Teraz chroni życie prywatne

Kadry z ukochaną na profilu Rafała Sonika są jednak rzadkością. Karolina nie ukrywała, że początki ich relacji nie należały do najłatwiejszych. "Związek z Rafałem zaczął się w jednym z trudniejszych momentów w moim życiu. Kiedy poznaliśmy się bliżej, nie byłam pewna, czy to czas na nowe uczucie. On jednak szybko pomyślał o nas bardzo poważnie i otoczył opieką. Był przy mnie. Nasza bliskość budowała się w oparciu o prawdziwe, niełatwe sprawy, ale to właśnie ją scementowało. Oczywiście nie bez znaczenia jest charyzma Rafała. Oczarował mnie" - mówiła w rozmowie z "Pani". Karolina i Rafał nie afiszują się swoim związkiem i nie brylują na publicznych wydarzeniach. W przeszłości dziedziczka fortuny pojawiła się w studio "Dzień dobry TVN", gdzie mówiła o działalności charytatywnej i wspieraniu WOŚP. "Jeśli ma się więcej, to trzeba pomagać" - podkreśliła w rozmowie z Dorotą Wellman.