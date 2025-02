27 lutego media obiegła smutna informacja dotycząca śmierci Gene'a Hackmana i jego partnerki. Aktor pod koniec stycznia skończył 95 lat. Ujawniono, że Gene Hackman i jego żona pianistka Betsy Arakawa zostali znalezieni martwi w swojej posiadłości w Santa Fe. Szeryf hrabstwa potwierdził te informacje, jednak w oświadczeniu przekazanym dla mediów nie określił, kiedy znane małżeństwo mogło umrzeć. Jak podkreślił w komunikacie, nie ma żadnych dowodów, które miałyby wskazywać na udział osób trzecich. W domu znaleziono również martwego psa pary. Ci rzadko kiedy pokazywali się publicznie. Tak wyglądali podczas ostatniego publicznego wyjścia.

REKLAMA

Zobacz wideo Śmierć Ledgera łączono z rolą "Jokera". Jakubik po "Wołyniu" miał koszmary. Granie w tych filmach przypłacili zdrowiem

Gene Hackman na ostatnich zdjęciach z żoną. Kadry chwytają za serce

Hollywoodzki aktor po raz ostatni zagrał Monroe "Eagle" Cole'a w satyrze politycznej "Welcome to Mooseport". Od 2004 roku nie wystąpił w żadnej produkcji i skupiał się na życiu prywatnym. Wiadomo, że na emeryturze spełniał się jako pisarz. Wraz z młodszą o ponad 30 lat żoną stronili od medialnego zgiełku. Świadczyć może o tym fakt, że po raz ostatni widziano ich w marcu zeszłego roku. Wówczas zostali przyłapani podczas lunchu w Nowym Meksyku. Aktor poruszał się o lasce i mógł liczyć na wsparcie ukochanej, która go podtrzymywała. Wcześniej przez 21 lat nie pokazywał się w towarzystwie żony.

Gene Hackman na ostatnich zdjęciach z żoną Otwórz galerię

Karolina Korwin Piotrowska wspomina Gene'a Hackmana. Te słowa mówią wszystko

Karolina Korwin Piotrowska oceniła działalność artystyczną Gene'a Hackmana. Ten na dobre zapisał się w pamięci widzów za sprawą swoich aktorskich kreacji, za które został doceniony dwoma Oscarami. "Był aktorem wybitnym. Kosmicznym. Trudno jednym słowem opisać jego aktorstwo. Był absolutnym artystą. Ponadczasowy film 'Rozmowa', kompletnie się nie zestarzał. Był bardzo autentyczny, prawdziwy" - zaczęła dziennikarka w rozmowie z Onetem. Nawiązała również do informacji na temat śmierci ikony Hollywood, jego żony pianistki i ich pupila.

Pracę opierał na ogromnym doświadczeniu zawodowym, ale też na wielkiej inteligencji i empatii. Postać niezwykła. Niestety ostatnio bardzo ciężko chorował i mam wrażenie, że właśnie taką drogę wybrał na odejście - razem z żoną i psem

- dodała dziennikarka.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.