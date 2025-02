Drugi koncert Pitbulla w Polsce odwołany. Fani są wściekli

Pitbull to amerykański raper i wokalista pochodzenia kubańskiego, który cieszy się popularnością na całym świecie, a bilety na jego koncerty wyprzedają się w ekspresowym tempie. To on jest autorem takich piosenek jak "Timber", "Give me everything" czy "Hotel room service". Po raz ostatni pojawił się w Polsce w 2012 roku, więc kiedy w mediach gruchnęły wieści o jego koncercie, fani oniemieli z zachwytu, bo już od dawna walczyli o jego powrót. Już wiadomo, że artysta pojawi się w Krakowie 23 czerwca. Szybko okazało się, że zainteresowanie koncertem Pitbulla jest tak duże, że ogłoszono także drugi występ wokalisty. Kolejny koncert zapowiedziano na 24 czerwca. Jak się jednak okazuje, wydarzenie ostatecznie się nie odbędzie.

Koncert Pitbulla nagle odwołano. Jest oficjalny komunikat organizatora

Smutna wiadomość dla wszystkich fanów Pitbulla. To już oficjalne, że koncert zaplanowany na 24 czerwca w TAURON Arenie ostatecznie się nie odbędzie. Organizator imprezy, czyli Live Nation Polska, poinformował, że powodem zmiany planów są względy logistyczne. Podkreślono, że nie przewidziane są także żadne inne dodatkowe daty. Organizator przypomniał także, że liczba biletów na koncert muzyka jest mocno ograniczona.

W związku z wcześniejszym komunikatem dotyczącym dodatkowego koncertu Pitbulla w TAURON Arenie Kraków informujemy, że ze względów logistycznych koncert nie odbędzie się, a dodatkowa data nie jest planowana. Ograniczona liczba biletów na koncert zaplanowany na 23.06 trafi do sprzedaży jutro o godzinie 9:00

- czytamy w oficjalnym komunikacie, który opublikowano m.in. na Instagramie.

Fani wściekli na organizację koncertu Pitbulla w Polsce. "Nawet nie próbuję kupić biletu"

Jak na te wieści zareagowali fani Pitbulla? Pod publikacją Live Nation Polska zablokowano możliwość komentowania, ale głosy fanów pojawiły się pod wcześniejszym ogłoszeniem koncertu. Internauci nie kryli oburzenia, że wydarzenie nagle odwołano, zaledwie kilka godzin po jego ogłoszeniu. Podkreślono także fakt, że na wokalistę cieszącego się tak dużym zainteresowaniem wybrano stanowczo zbyt małe miejsce, które nie pomieści wszystkich zainteresowanych. "Spokojnie by zapełnił dwa Stadiony Narodowe, a oni go dają do hali na 22 tysiące osób", "18000 tysięczna arena na 100 000 chętnych? Nawet nie próbuję", "Czemu usunęliście drugi termin Pitbulla? Bez słowa wyjaśnienia?", "I był sobie koncert. Już odwołane" - czytamy w komentarzach. Gdzie i kiedy do sprzedaży trafią bilety na pierwszy koncert artysty? Więcej informacji znajdziesz tutaj: Pitbull w końcu wystąpi w Polsce! Gdzie można kupić bilety? Jakie są ceny?